Toto Wolff reveló la clave de Mercedes para evitar un caos entre Russell y Antonelli en Monza: "Diversos escenarios"

La sanción por cambios en la unidad de potencia del W17 había dejado a Andrea Kimi Antonelli casi al fondo de la grilla de partida del Gran Premio de Italia este domingo, de manera que parecía difícil imaginar una recuperación para que pueda llevarse la victoria. Un factor no menor es que George Russell salía en la primera fila después de haber quedado segundo en la clasificación, aunque no logró adelantar rápidamente a Pierre Gasly.

{{{htmlAmp}}}

De hecho, el piloto británico recién se puso primero en el relanzamiento de la carrera después del accidente de Charles Leclerc, aunque para ese momento el italiano ya estaba entre los diez mejores y adelantando rivales. Tal es así que hacia la segunda mitad de la carrera comenzó el duelo entre los dos hombres de Mercedes, con Antonelli incluso a punto de perder el control del monoplaza al pasarse en una de las curvas.

Quien seguía con mucha atención lo que sucedía en la pista era Toto Wolff, que en declaraciones posteriores a la prensa reconoció que estaba con un dedo sobre el botón de la radio para evitar que haya incidentes entre Antonelli y Russell. “Intentamos anticiparnos a diversos escenarios posibles, y ambos han sido fantásticos a la hora de entender y aceptar el aspecto colectivo, algo difícil para un piloto que busca ganar un Gran Premio”, remarcó el austriaco.

El tema es que ambos pilotos tenían motivos de sobra para buscar la victoria, siendo Kimi quien mayor anhelo tenía por ser el primer italiano en 60 años en quedarse con la victoria en el Autodromo Nazionale de Monza. Por su parte, Russell estaba ante la posibilidad de ganar y recortar diferencia en el campeonato en una temporada en la que parecía ser el favorito para ganar el título y en la que rápidamente comenzó a ser opacado por su compañero.

De ahí que Wolff le haya dado reconocimiento a sus pilotos por haber competido de manera limpia sin generar roces, algo que sí pudo apreciarse en carreras anteriores. “Siempre han competido de forma limpia”, cerró el director de Mercedes, que dejó claro en más de una ocasión que no le temblará el pulso para dar órdenes si se pone en riesgo los resultados del equipos por los intereses personales de sus pilotos.

Antonelli lidera el campeonato por 66 puntos.

El curioso dato que compara a los pilotos de Mercedes

Desde su debut en la Fórmula 1 con Williams en 2019, Russell acumula un total de siete victorias, siendo la primera de ellas en el GP de Brasil 2022 con Mercedes. Por consiguiente, el inglés atraviesa su octava temporada en la máxima categoría frente a la segunda de Antonelli, que debutó oficialmente el año pasado, consiguió su primer triunfo en el GP de China este año y alcanzó su séptima victoria este domingo al ganar en Monza.