En Boca Juniors se encendió la alarma a cuatro días de la final de la Copa Sudamericana. Milton Delgado, titular indiscutido en el mediocampo de Rodolfo Arruabarrena, no pudo terminar la práctica de este martes por un esguince y se hará estudios médicos para verificar si juega el sábado ante Atlético Mineiro, en Barranquilla.

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Según reveló ESPN este martes, Delgado no terminó el entrenamiento a la par de sus compañeros. El volante, de 21 años, sintió una molestia en el tobillo y dejó la práctica antes de tiempo. En las próximas horas se hará exámenes para saber si tiene alguna lesión, pero en el cuerpo técnico y médico creen que llegará sin problemas.

Por qué Delgado es clave para Arruabarrena

La preocupación se explica fácil: Delgado es uno de los fijos del equipo. El volante polifuncional fue titular en todos los partidos decisivos de Boca en el tramo final del año. En la temporada lleva 46 partidos, con un gol y seis asistencias, pero su peso no está en los goles: le da equilibrio al mediocampo y el entrenador siempre lo eligió en las noches importantes.

En los últimos partidos, Delgado acompañó a Leandro Paredes en la mitad de la cancha y fue importante para que el campeón del mundo mostrara su mejor versión. Perderlo a días de una final obligaría a Arruabarrena a tocar una estructura que viene funcionando.

Boca Juniors encendió las alarmas: un jugador determinante no terminó la práctica por una molestia y se hará estudios a días de la final de la Copa Sudamericana.

Lautaro Blanco, el otro que llega al límite

Delgado no es el único caso que preocupa, ya que Lautaro Blanco también llega con lo justo a la final del sábado. El lateral izquierdo no está lesionado, pero arrastra una molestia que lo dejó afuera de la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield y su lugar fue ocupado por Malcom Braida.

Blanco es uno de los jugadores más usados por Arruabarrena: de los 28 partidos del ciclo, jugó 26 y fue titular en 25. Aunque no está al 100% físicamente, todo indica que el ex Rosario Central será titular frente a Atlético Mineiro y no se perderá por nada el encuentro definitorio.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana

Rival: Atlético Mineiro.

Día: sábado 21 de noviembre.

Sede: Barranquilla, Colombia.

Formato: final a partido único.

Una semana que empezó con una señal de alerta

Boca llega en uno de sus mejores momentos del año. Ganó la Tabla Anual, se metió en la final de la Copa Argentina tras golear a Banfield y ahora va por un título continental. Pero la semana previa a la definición en Colombia empezó con una noticia que nadie esperaba. Con dos titulares en duda física, el cuerpo técnico tendrá que manejar cada carga con cuidado hasta el sábado. Ahora, todo depende de lo que digan los estudios de Milton Delgado.