Leandro Paredes dio un nuevo paso en su carrera en el fútbol mientras se prepara para lo que será la gran final de la Copa Sudamericana de este sábado 21 de noviembre con Boca Juniors ante Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. El volante campeón de todo con la Selección Argentina inició su camino para convertirse en DT ya que se inscribió en el curso.

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La escuela donde lo realizará lo confirmó a través de sus redes sociales con una foto suya y un mensaje, lo cual no tardó en causar impacto en las redes y recordar aquel momento viral del Mundial 2026 en el que ayudó a Lionel Scaloni.

Leandro Paredes comenzó el curso de DT: el momento viral en pleno Mundial 2026 ayudando a Scaloni

La Escuela N°193 ATFA Rosario anunció que el mediocampista comenzará sus estudios en la "Cuna del Fútbol" y le agradeció públicamente por confiar en ellos para esta nueva etapa. De la misma se graduó Ángel Di María y recientemente se anotaron tanto Marco Ruben como Cristian "Cuti" Romero, entre otros. Ahora es el turno de Paredes, que ya tuvo un momento inolvidable en plena Copa del Mundo con quien sigue al frente de la "Albiceleste" hasta el año 2030.

El diálogo tuvo lugar en el duelo ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 poco después del empate del equipo europeo en el segundo tiempo. En ese instante, el mediocampista le describió al técnico qué estaba observando en el campo y qué ajustes necesitaban para evitar que uno de los delanteros suizos quedara libre sin marca. Scaloni preguntó si la solución sería sumar un central más, y Paredes confirmó que sí, lo cual se viralizó después de que un usuario en X lo subtitulara y el propio DT hable de ello en una conferencia de prensa posterior.

Las estadísticas de Leandro Paredes en su carrera

Clubes : Boca Juniors; Chievo Verona, Roma, Empoli y Juventus de Italia; Zenit de Rusia y Paris Saint Germain de Francia.

: Boca Juniors; Chievo Verona, Roma, Empoli y Juventus de Italia; Zenit de Rusia y Paris Saint Germain de Francia. Partidos jugados : 475 (+84 con la Selección Argentina).

: 475 (+84 con la Selección Argentina). Goles : 39 (+5).

: 39 (+5). Asistencias : 50 (+7).

: 50 (+7). Títulos: Torneo Apertura 2011, Copa Argentina 2012 y Liga Profesional 2026 con Boca Juniors; Liga Premier 2018/2019 con el Zenit; Ligue 1 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 y 2022/2023, Supercopa de Francia 2019, 2020 y 2022, Copa de Francia 2019/2020, 2020/2021 y Copa de la Liga de Francia 2019/2020 con el Paris Saint Germain; Copa América Brasil 2021, Copa América Estados Unidos 2024 y Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina.

Leandro Paredes comienza el curso de DT

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: todos los detalles

El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023).