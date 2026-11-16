Lionel Scaloni continuará al frente de la Selección Argentina y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó su confianza en el entrenador que llevó al equipo nacional a conquistar los títulos más importantes de su historia reciente. La decisión garantiza la continuidad de un proyecto deportivo que comenzó en 2018 y que consiguió devolverle al seleccionado el protagonismo internacional.

{{{htmlAmp}}}

Hasta cuándo renovó el vínculo Lionel Scaloni con la Selección Argentina

Según informó la AFA, el nuevo contrato de Scaloni se extiende hasta 2030. El acuerdo también contempla la continuidad de integrantes de su cuerpo técnico, en una apuesta por mantener la estructura de trabajo que acompañó al seleccionado en sus principales conquistas. La renovación del vínculo fue confirmada oficialmente por la entidad que preside Claudio Tapia y representa un respaldo al trabajo realizado por el cuerpo técnico durante los últimos años. De esta manera, el entrenador tendrá la tranquilidad de seguir desarrollando su proyecto sin la incertidumbre sobre su futuro contractual.

La trayectoria de Lionel Scaloni

El entrenador asumió inicialmente de manera interina en 2018, después de la salida de Jorge Sampaoli tras el Mundial de Rusia. Con el correr de los meses, logró consolidarse en el cargo y construir un equipo con identidad propia, que se convirtió en uno de los más competitivos del fútbol internacional.

Su primera gran conquista llegó en 2021, cuando Argentina derrotó a Brasil en el estadio Maracaná y se consagró campeona de la Copa América. Aquella victoria terminó con una sequía de 28 años sin títulos oficiales para la Selección mayor y marcó el comienzo de una etapa histórica.

Scaloni junto Tapia.

Un año después, el equipo dirigido por Scaloni volvió a festejar al ganar la Finalissima frente a Italia, en Wembley. Sin embargo, el momento más importante llegó en diciembre de 2022, cuando Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar tras vencer a Francia en una final inolvidable que se definió por penales.

La cosecha de títulos continuó en 2024, cuando el seleccionado obtuvo nuevamente la Copa América, disputada en Estados Unidos. Con ese logro, el equipo reafirmó su condición de potencia y consolidó un ciclo que ya quedó marcado en la historia del deporte argentino.

La continuidad del entrenador también plantea nuevos desafíos. Entre ellos aparecen la renovación progresiva del plantel, la incorporación de jóvenes futbolistas y la necesidad de sostener el nivel competitivo frente a las principales selecciones del mundo. Con el nuevo acuerdo, la AFA busca darle estabilidad a un proyecto que consiguió resultados extraordinarios y que todavía tiene objetivos por delante. La intención es mantener la identidad futbolística construida durante estos años y seguir siendo protagonista en las próximas competencias internacionales.