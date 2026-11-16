La Selección Argentina cierra el 2026 ante Costa Rica con cambios forzados de última hora

La Selección Argentina cierra el 2026 frente a Costa Rica en Córdoba, con cambios forzados en la planificación del último amistoso internacional del año para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El clima obligó a la delegación nacional a postergar un día el viaje a dicha provincia, por lo que el vuelo pasó de ser el lunes 16 de noviembre al martes 17, es decir el mismo día del encuentro.

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El traslado de la "Albiceleste" a "La Docta" iba a ser el lunes 10.30, aunque el tiempo hizo que el viaje tuviera que atrasarse alrededor de 24 horas. Por lo tanto, este lunes a las 16 será la última conferencia de Scaloni en el año, por lo que después de la misma será el turno del entrenamiento final vespertino en el predio Lionel Andrés Messi de la AFA en Ezeiza.

El nuevo cronograma de la Selección Argentina vs. Costa Rica

Lunes 16 de noviembre

Conferencia de Lionel Scaloni desde las 16.

Entrenamiento vespertino posterior.

Martes 17 de noviembre

10.30: viaje hacia Córdoba.

20: Argentina vs. Costa Rica.

Prestianni podría ser titular en Argentina frente a Costa Rica.

Scaloni cambia la mitad del equipo de Argentina frente a Costa Rica

Todo indica que habrá variantes en todas las líneas desde el arranque en el estadio Mario Alberto Kempes, con al menos cinco modificaciones. Es muy probable que Gerónimo Rulli continúe en el arco, ya que Emiliano "Dibu" Martínez todavía termina de recuperarse de la fractura en la mandíbula (maxilar) sufrida en Chelsea de Inglaterra.

En la defensa, Agustín Giay ingresaría por Gonzalo Montiel en el lateral derecho, en tanto que Leonardo Balerdi o Mariano Troilo es la duda como primer central. Lisandro Martínez seguiría como "6", con el regreso de Nicolás Tagliafico o Román Vega sobre la izquierda.

Ya en la mitad de la cancha, da la sensación de que Enzo Fernández o Alexis Mac Allister le dejarían su lugar a Valentín "Colo" Barco. También podría entrar Máximo Perrone por Exequiel Palacios, mientras que en la ofensiva lo harán desde el arranque Matías Soulé o Franco Mastantuono por Nicolás Paz, José Manuel "Flaco" López por Julián Álvarez y Gianluca Prestianni por Thiago Almada.

La posible formación de Argentina vs. Costa Rica

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi o Mariano Troilo, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández o Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Valentín Barco; Matías Soulé o Franco Mastantuono, José Manuel López y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

La Selección Argentina cierra el 2026 ante Costa Rica: hora, TV en vivo y streaming

El conjunto nacional recibirá a Costa Rica el martes 17 de noviembre desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales TyC Sports y Telefe, en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, MiTelefe, Telecentro Play, DGO y Flow.