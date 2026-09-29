Alarma en la Selección Argentina: dos campeones del mundo en Qatar no estarán en la despedida de Lionel Messi

Dos campeones del Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina no podrán estar presentes en la despedida de Lionel Messi del combinado nacional el próximo 6 de octubre ante Benín en el Estadio Monumental. Este martes por la tarde, la Roma anunció que ni Paulo Dybala ni Nahuel Molina fueron autorizados a acompañar a la delegación debido al cargado calendario de partidos que deberá enfrentar el cuadro italiano durante esa semana.

{{{htmlAmp}}}

"La AS Roma anuncia que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín el 6 de octubre. El Club reconoce la importancia de este nombramiento para los dos jugadores, que están vinculados a Lionel Messi y desempeñaron un papel clave en su victoria en la Copa del Mundo de 2022", expresó la institución en un comunicado difundido en redes sociales.

"La elección del Club se basó en razones deportivas y logísticas, vinculadas a la duración del viaje intercontinental y la proximidad de compromisos oficiales. La AS Roma expresa su máximo respeto por Lionel Messi y su extraordinaria trayectoria, deseándole a él y a la Federación Argentina una velada muy especial", concluyó. A pesar de que no se encontraban en la lista de convocados por Lionel Scaloni, a diferencia de sus compañeros Matías Soulé y Santiago Castro, se esperaba que tanto el volante como el lateral derecho puedan estar presentes en la última presentación del capitán argentino con la camiseta de la selección.

Dybala y Molina no viajan a la despedida de Messi: qué partidos deberá afrontar la Roma

El conjunto de la capital italiana, que marcha líder de la Serie A junto al Inter de Milán y la Lazio con 13 unidades en cinco fechas disputadas, volverá rápidamente a la acción después del parate por la fecha FIFA. El domingo 11 de octubre visitará al Como de Nico Paz en una nueva jornada del campeonato local y, tres días después, jugará un duelo clave ante el Real Madrid en condición de local por la fase regular de la Champions League.

El comunicado de la Roma para explicar las ausencias de Dybala y Molina en la despedida de Messi.

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

(Roma), (Atlético de Madrid), (Juventus), (Benfica), (Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Internazionale), (Inter Miami) y Leonel (Boca Juniors). Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para los amistosos internacionales por sus respectivas lesiones.

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país