Alarma en Dibu Martínez: Aston Villa compró al arquero sensación del Mundial y su futuro no se define

Dibu Martínez quedó nuevamente en el centro de la escena en Aston Villa tras la llegada del arquero japonés Zion Suzuki y su futuro está en duda.

El futuro de Emiliano “Dibu” Martínez en Aston Villa vuelve a estar en duda. Cuando su posible llegada a Juventus ya fue descartada por diferencias económicas y dudas sobre su estado físico, el club inglés anunció el fichaje del japonés Zion Suzuki, joven arquero que fue sensación en el Mundial 2026 y que genera un nuevo escenario de competencia para el jugador de la Selección Argentina.

Aston Villa confirmó oficialmente la contratación de Suzuki, arquero japonés de 23 años que llegó procedente del Parma. La operación se habría cerrado en una cifra cercana a los 35 millones de euros y representa una apuesta importante del conjunto inglés de cara a las próximas temporadas.

El nuevo guardameta expresó su entusiasmo por incorporarse a la Premier League y afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera. “Estoy muy contento de unirme a Aston Villa. Quiero demostrar mi nivel en una liga tan exigente como la Premier League”, manifestó Suzuki en declaraciones difundidas por la institución.

Qué significa la llegada de Suzuki para Dibu Martínez

La contratación modifica directamente el escenario de "Dibu" Martínez. Durante las últimas temporadas, el arquero argentino había sido el dueño indiscutido del arco del equipo de Birmingham y una de las figuras más importantes del equipo dirigido por Unai Emery.

Sin embargo, el club ahora incorpora a un arquero joven por una suma considerable y con un contrato de largo plazo. Suzuki permanecerá vinculado a la institución hasta 2031, por lo que su llegada representa una inversión de futuro.

La situación no implica necesariamente que Martínez vaya a abandonar Aston Villa, pero sí aumenta la competencia por el puesto y abre interrogantes sobre su continuidad en Villa Park.

Se cayó el pase de Dibu Martínez a Juventus

La llegada de Suzuki se produce después de que quedara descartada una de las principales alternativas que tenía Martínez para cambiar de club. Juventus había mostrado interés en contratar al arquero argentino y llegó a presentar una propuesta cercana a los 6 millones de euros. Sin embargo, Aston Villa pretendía obtener al menos 15 millones para desprenderse del campeón del mundo.

La diferencia económica fue uno de los principales obstáculos para avanzar en la operación. A eso se sumaron las dudas de la dirigencia italiana relacionadas con el estado físico del arquero.

Martínez arrastra una lesión en uno de los dedos de su mano, producto de una fractura sufrida durante la final de la última Europa League. Pese a ese inconveniente, logró recuperarse para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Después de no poder llegar a un acuerdo por el marplatense, Juventus decidió avanzar por otra alternativa para reforzar su arco. El elegido fue Guglielmo Vicario, arquero del Tottenham Hotspur. Con la incorporación del italiano, el conjunto de Turín cerró definitivamente una de las puertas que podían permitirle al argentino continuar su carrera en Italia. El movimiento dejó a Martínez nuevamente en Aston Villa, aunque ahora con una competencia interna diferente tras el desembarco de Suzuki.

El representante de Dibu había marcado las condiciones

En medio de las especulaciones sobre el futuro del arquero, Gustavo Goni, representante de Martínez, había explicado cuáles eran las condiciones necesarias para concretar una salida. “Martínez solo se irá con el visto bueno del Aston Villa y con un acuerdo que satisfaga a todas las partes”, había afirmado el agente.

Hasta el momento, ninguna propuesta consiguió reunir esas condiciones. Además del interés de Juventus, Chelsea también había analizado la posibilidad de contratar al argentino, aunque esa alternativa tampoco avanzó.

Por ahora, el futuro de Martínez continúa sin una definición. El argentino mantiene contrato con Aston Villa y, tras la caída de la negociación con Juventus, todo indica que deberá regresar a Birmingham mientras espera la aparición de una propuesta que convenza tanto al futbolista como al club.

El mercado europeo todavía permanece abierto, por lo que las próximas semanas podrían resultar determinantes. Aston Villa deberá decidir cómo administrar la competencia entre su histórico arquero y el recién llegado Suzuki.

Martínez, por su parte, tendrá que evaluar si continúa defendiendo el arco del conjunto inglés o si aparece una nueva oportunidad para cambiar de destino. La llegada del japonés abrió un nuevo capítulo en una historia que parecía acercar al argentino a Italia, pero que finalmente volvió a quedar en suspenso.