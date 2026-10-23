Alarma en Boca por Merentiel: qué partido decisivo puede perderse tras ser revervado por Uruguay

Miguel Merentiel fue reservado por Diego Forlán para la fecha FIFA y Boca Juniors podría perderlo para un partido decisivo.

En Boca Juniors se encendió una alarma a tres semanas de un partido determinante. Diego Forlán incluyó a Miguel Merentiel en la lista de reservados de la selección de Uruguay para la fecha FIFA de noviembre y, si el delantero queda en la nómina final, se perderá la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield del 14 de noviembre en Córdoba.

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El problema es de calendario. La fecha FIFA de noviembre se juega del 9 al 17, y Uruguay visitará a la Selección Argentina el viernes 13 en Buenos Aires. Al día siguiente, el sábado 14 a las 19, Boca enfrentará a Banfield en el estadio de Belgrano, por las semifinales de la Copa Argentina.

Si Forlán finalmente lo cita, Merentiel no estará disponible para Rodolfo Arruabarrena. Por ahora es una lista de 42 reservados, no la convocatoria definitiva que será informada a comienzos de noviembre.

El antecedente que ilusiona a Boca

No es la primera vez que pasa. En la ventana anterior, que coincidió con los cuartos de final ante Racing, la "Bestia" también figuraba entre los reservados, pero quedó afuera del corte final. Así pudo jugar aquel triunfo por 3-2, con hat-trick de Enner Valencia, que metió a Boca en las semifinales.

Sin embargo, en esta oportunidad hay más chances de que el delantero sea citado. El ataque de la lista de Forlán casi no cambió. El único movimiento entre los delanteros es la salida de Agustín Martínez, de Talleres, y la llegada de Bruno Damiani, de Philadelphia Union.

En los amistosos de septiembre y octubre, en los que la Celeste perdió 3-1 con Japón y goleó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India, Cachavacha llevó a cuatro centrodelanteros:

Martín Satriano

Federico Viñas

Rodrigo Aguirre

Darwin Núñez

Los cuatro vuelven a aparecer ahora. Pero el gran momento de Merentiel en Boca, que incluye un gol ante Vasco da Gama en la serie que clasificó al equipo a la final de la Copa Sudamericana, le da más chances de quedar en la lista final..

En medio de la preocupación, hubo una noticia que trajo calma. Forlán no incluyó a Leandro Lozano, que por su buen nivel en el lateral derecho aparecía como opción para el duelo con Argentina. Así, Boca no corre riesgo de perderlo en el cierre del año.

Los otros jugadores de Boca que podrían ser citados

La fecha FIFA puede dejar más bajas para Arruabarrena antes del cruce con el Taladro:

Álvaro Montero: ya se perdió el partido con Racing y podría volver a ser convocado por Colombia.

Leonel Flores: podría recibir otro llamado de Lionel Scaloni, aunque la Selección ya demostró que no tiene problemas en cederlo para los partidos de Boca.

Lautaro Blanco: tiene menos chances, pero está en el radar del cuerpo técnico argentino.

Carlos Palacios: fue habitual en Chile hasta 2024 y volvió a ser tenido en cuenta tras recuperar continuidad en el Xeneize.

El calendario de Boca: cinco partidos en un mes

La posible ausencia de Merentiel llega en el tramo más exigente de la temporada, que cierra con la final de la Copa Sudamericana una semana después de la semifinal: