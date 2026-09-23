Adiós: a los 41 años, se retiró una figura del River de Gallardo que se burló de Boca

Un exjugador del River Plate campeón de todo con Marcelo Gallardo anunció su retiro del fútbol a los 41 años de edad. Años después de ser figura en el "Millonario" y hasta cargar a Boca Juniors vistiendo otra camiseta, Teófilo Gutiérrez colgará los botines y confirmó su despedida del deporte en el que se lució como goleador en varios equipos. En una entrevista reciente dio la noticia y aseguró que habrá una despedida de manera oficial.

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Teo Gutiérrez, ex River y Racing, anunció su retiro del fútbol a los 41 años: cuándo deja de jugar

"No es fácil decir adiós. Todas las noches lo vengo meditando. No es fácil, pero siempre hay un punto final" esbozó "Teo" con respecto a su decisión de dejar el fútbol. Claro que, lo hará una vez que culmine la temporada con el Junior de Barranquilla en el que buscará volver a levantar un título a fin de año y conseguir un tricampeonato. Por otro lado, dejó diferentes agradecimientos para quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera como es el caso de jugadores y técnicos con los que compartió equipo.

"Agradecimiento a Dios, a mí familia que siempre ha estado en los momentos difíciles, a esos jugadores que me hicieron cada vez más completo, a esos compañeros que me hicieron reír, ganar títulos importantes,a cada entrenador que me hizo ver detalles que no otros no veía, desde pequeño. Ojalá puedan estar todos en mi despedida, van a estar invitados", sostuvo Gutiérrez en diálogo con ESPN.

Teófilo Gutíerrez anunció su retiro del fútbol

Teo Gutiérrez, de romperla en el River de Gallardo a cargar a Boca

El delantero colombiano fue clave para el primer campeonato del "Millonario" tras el regreso de la B Nacional en 2014 conseguido de la mano de Ramón Díaz, pero también en la Sudamericana del mismo año con Marcelo Gallardo. A su vez, tuvo grandes actuaciones en la Libertadores 2015, pero dejó el club antes de las semifinales contra Guaraní de Paraguay. Igualmente, tiempo más tarde dejó en claro su fanatismo por el club de Núñez cuando enfrentó a Boca con Rosario Central.

En aquel momento, el atacante le convirtió un gol en La Bombonera y ni bien marcó se lo festejó a la hinchada haciéndose "la banda" en la camiseta. Esta acción le valió la expulsión del campo de juego y los insultos por parte de los hinchas presentes. Por supuesto, su accionar no pasó para nada inadvertido entre los fanáticos de River que lo celebraron y lo recuerdan hasta hoy en las redes sociales.

Los números de Teo Gutiérrez en su carrera