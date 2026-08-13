Las 4 bajas de peso en Racing vs. Banfield: los cambios obligados que hará Vojvoda

Racing tendrá cuatro bajas importantes ante Banfield y Juan Pablo Vojvoda deberá mover piezas para rearmar el equipo en una fecha clave del Clausura.

Racing afrontará un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino con un problema recurrente de lesiones y suspensiones, que complicaron los planes de Juan Pablo Vojvoda. Para recibir a Banfield, la "Academia" tendrá varias ausencias de peso, entre ellas Adrián “Maravilla” Martínez y Marco Di Césare, además de otros futbolistas que todavía se recuperan de distintas lesiones.

El encuentro se disputará este viernes 14 de agosto desde las 20:30 en el "Cilindro" de Avellaneda, por la quinta fecha del campeonato. Ambos equipos buscarán recuperarse y sumar tres puntos que les permitan acomodarse en la Zona B luego de varios rendimientos irregulares.

Las bajas que tendrá Racing ante Banfield en el Torneo Clausura 2026

La derrota por 2-1 ante Argentinos Juniors en La Paternal dejó consecuencias que excedieron el resultado. Racing perdió a dos futbolistas importantes para el próximo partido y Vojvoda deberá encontrar soluciones para enfrentar al Taladro. Una de las ausencias será la de Adrián “Maravilla” Martínez, quien vio la tarjeta roja durante el encuentro ante el "Bicho". El delantero fue expulsado luego de un codazo que fue revisado por el VAR y, de esta manera, no podrá estar disponible frente a Banfield.

La otra ausencia importante es la de Di Césare. El defensor sufrió una rotura de peroné que requirió una intervención quirúrgica que le demandará varios meses, por lo que se trata de una ausencia de largo plazo para Vojvoda. El entrenador perdió así una pieza habitual de la última línea justo cuando Racing necesita recuperar regularidad.

A las ausencias de Martínez y Di Césare se agregan Matías Zaracho y Duván Vergara, ambos afectados por problemas físicos. El volante sufrió un desgarro que lo mantiene fuera de la consideración del cuerpo técnico, mientras que el colombiano, en tanto, padece un esguince de rodilla que lo obligará a permanecer al menos un mes alejado de las canchas.

Son dos bajas que reducen todavía más las alternativas disponibles para el entrenador en la zona ofensiva, especialmente en un momento en el que Racing necesita sumar puntos y encontrar una formación que pueda sostenerse durante varias fechas.

La lista se completa con Valentín Carboni, Alan Forneris y Adrián "Toto" Fernández. Los dos primeros continúan con la recuperación de lesiones ligamentarias, mientras que el último sufrió una fractura. Por el momento, ninguno de los tres pudo estar a disposición del entrenador.

Los cambios que analiza Vojvoda en Racing vs. Banfield

Con este escenario, Vojvoda deberá modificar obligadamente algunas piezas para armar el equipo que recibirá a Banfield. La principal incógnita aparece en el ataque. Ante la ausencia de "Maravilla", el entrenador tendría que decidir entre Elías Torres y Lautaro Díaz para ocupar el lugar de referencia ofensiva.

Díaz, además, es una de las incorporaciones realizadas durante el actual mercado de pases. Su posible inclusión desde el comienzo representa una oportunidad para mostrar sus condiciones y ganarse un lugar dentro de un plantel que perdió a uno de sus principales goleadores.

En la defensa también habría una modificación. Todo indica que Nazareno Colombo tendría posibilidades de regresar a la titularidad para ocupar el espacio dejado por Di Césare. La decisión final dependerá de la evaluación que realice Vojvoda durante los entrenamientos previos al encuentro.