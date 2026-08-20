Tras las 3 bajas confirmadas, Boca suma otras 2 dudas para visitar a Racing

Boca Juniors acumula problemas físicos para visitar a Racing en el clásico, después de que Rodolfo "Vasco" Arruabarrena descartara públicamente a Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino. La seguidilla de partidos le pasa factura al plantel profesional del "Xeneize", que en esta oportunidad tiene otras dos dudas para este cotejo en el "Cilindro" de Avellaneda.

Los protagonistas ahora son nada menos que los juveniles Lautaro Di Lollo y Leonel Flores. Tanto el zaguero como el volante ofensivo arrastran molestias por el desgaste que acumula el equipo y su presencia es una verdadera incógnita por estas horas. En el caso de no poder estar, todo indica que Nicolás Figal y Sebastián Villa ocuparán sus lugares.

Di Lollo y Flores, en duda en Boca vs. Racing

Tanto el central de 22 años como el mediapunta de 19 no tienen lesiones, sino que más bien es el cansancio por la acumulación de los encuentros lo que perjudica a ambos con sendas sobrecargas y fatigas musculares. De hecho, no participaron de la revancha frente a Deportivo Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana 2026 y tampoco ingresaron desde el banco de los suplentes. Los dos jóvenes surgidos en las divisiones inferiores del club "azul y oro" serán evaluados atentamente en los próximos entrenamientos, en el predio de Ezeiza, para conocer si al final podrán ser parte de la lista de convocados por el director técnico.

Di Lollo y Flores son habitualmente titulares para Arruabarrena en Boca en los últimos compromisos, aunque ambos pueden tener reemplazos a la altura. Con vida todavía en las tres competencias oficiales, el cuadro de La Ribera cuenta con una plantilla de buen nivel para ir por algún título en este año e intentar cortar la sequía de tres temporadas y media sin trofeos conseguidos.

Flores, en duda para el Racing vs. Boca.

La posible formación de Boca vs. Racing

Con las tres ausencias confirmadas y las dos incógnitas ya mencionadas, el once de la visita podría ser con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

Cómo ver Racing vs. Boca en vivo: hora, TV y streaming online

Fecha: Domingo 23 de agosto de 2026.

Hora: 21:30 (hora de Argentina).

Estadio: Presidente Perón de Avellaneda.

Torneo: Clausura del fútbol argentino (fecha 6, interzonal).





Televisión: ESPN Premium (requiere tener contratado el Pack Fútbol).