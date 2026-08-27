"Hay jugadores que se cagaron": la furia de Flavio Azzaro por los penales de River

Durante una transmisión en el canal AZZ, el periodista deportivo Flavio Azzaro lanzó una dura crítica hacia la designación de los ejecutantes en la definición por penales de River Plate contra Independiente Santa Fe. El conductor apuntó de lleno contra el orden de los futbolistas elegidos para patear y focalizó su indignación en el rol de dos nombres propios de peso: Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta.

El eje principal del descargo de Flavio Azzaro estuvo centrado en el momento en el que el lateral izquierdo se hizo cargo de su remate. "¿Cuándo te das cuenta de por qué Acuña, con 30 años está en River y no está jugando en Europa, o ni siquiera le dio para calificar totalmente en River? Porque patea el noveno penal", sentenció el conductor visiblemente molesto con la situación vivida en el desenlace del encuentro y la eliminación de River.

En esa misma línea, el periodista remarcó la trayectoria internacional del defensor para justificar por qué no debía quedar tan relegado en la lista de ejecutantes. "¿Cómo va a patear el noveno penal Acuña? ¿Cómo Acuña va a patear noveno? Un tipo que jugó un Mundial, que ganó dos Copas Américas. Acuña patea dentro de los 6, 7, ¡5! si me apuras", sostuvo para enfatizar la responsabilidad que debía asumir un futbolista de su recorrido.

La situación de Lucas Martínez Quarta y la planificación del cuerpo técnico

Por otra parte, Flavio Azzaro cuestionó con vehemencia la decisión de ubicar a Lucas Martínez Quarta en el sexto turno de la serie, inmediatamente después de la primera tanda de cinco disparos. Según el análisis del conductor, el presente futbolístico y anímico del defensor no aconsejaba exponerlo a una ejecución de tanta trascendencia de manera tan temprana.

"¡Muchachos, hay cosas que son lógicas! Si Martínez Quarta, en el momento que está viviendo, va a patear un penal, ¡hay altísima posibilidad de que yerre! ¡Y hay altísima posibilidad de que no pueda jugar más! O sea, ¿vos hasta en eso tenés que pensar?", disparó el periodista en su análisis anímico sobre la tanda.

Siguiendo con su razonamiento, Azzaro descartó que la voluntad individual del jugador deba imponerse sobre la mirada del cuerpo técnico: "No patea Martínez Quarta hasta el octavo penal, aunque Martínez Quarta te agarre y te diga: 'Che, yo pateo'. 'Sí, sí, pateas, obvio', y lo anotas octavo, noveno. No patea el sexto".

Además, apuntó contra los argumentos de previsión táctica y cargó contra quienes justifican no planificar más allá de los primeros cinco tiros. "Y no me vengan con: 'Un entrenador no piensa que va a haber sexto'. Si no piensa eso, no piensa. Entonces los que piensan son boludos, y los que son boludos no pueden dirigir River", afirmó tajante sobre la conducción del equipo.

La acusación final sobre la actitud de los protagonistas

Hacia el cierre de su intervención en AZZ, el conductor insistió en que la única justificación válida para el orden observado hubiera sido un impedimento físico insalvable por parte del lateral. "Salvo que Acuña le haya dicho: 'Yo no pateo porque me duele el orto'. ¿Cómo no va a patear Acuña?", remarcó.

De manera contundente y sin atenuantes, Azzaro concluyó su análisis responsabilizando directamente a la postura de ciertos integrantes del plantel frente a la presión de la definición desde los doce pasos: "Se cagaron. Hay jugadores que se cagaron", finalizó el periodista.