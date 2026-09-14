Warner canceló una película de Scooby-Doo ya terminada y su director hizo un desesperado pedido

El estreno de Coyote vs ACME marcó un inesperado éxito para Warner Bros, que había demorado la película archivándola por años. Después de que la cinta de los Looney Tunes lograra una recepción de la crítica ampliamente positiva y un excelente debut en taquilla, salió a la luz la historia de un director de cine que filmó una película sobre Scooby Doo pero fue cancelada a pesar de ya estar terminada.

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El cineasta Michael Kurinsky, codirector de Scoob! Holiday Haunt, una película animada que Warner canceló antes de su estreno a pesar de ya estar terminada y esperando distribución, aprovechó el éxito de Coyote vs ACME para volver a pedirle a la compañía que revean la decisión y que su filme tenga una segunda oportunidad en el mercado. “A raíz de lo ocurrido con ‘Coyote vs. Acme’, me veo en la necesidad de volver a llamar la atención de todos sobre este asunto, por muy doloroso que resulte. Soy uno de los directores de ‘SCOOB! Holiday Haunt’, una película que Warner Bros. decidió archivar. Es, en toda regla, un misterio de Scooby-Doo, con un reparto de primer nivel, lista para disfrutarse en Navidad. ¿Quién podría ser nuestro Ketchup Entertainment?”, escribió el director.

Por qué cancelaron la nueva película de Scooby Doo

La película, codirigida por Kurinsky y Bill Haller, fue anunciada en 2021 como una precuela navideña de Scoob!, estrenada en 2020. La historia presenta a un joven Shaggy celebrando la primera Navidad de Scooby-Doo junto con Velma, Daphne y Fred en un resort temático, hasta que la aparición de una fuerza aparentemente sobrenatural obliga al equipo a investigar. La película ya había sido terminada y estaba planeado su estreno en HBO Max para diciembre de 2022, pero Warner optó por descartarla como parte de una estrategia de reducción de costos.

Scoob! Holiday Haunt ya está terminada y en su elenco de voces cuenta con Frank Weller (histórico actor de voz del querido can), Mark Hamill y André Braugher, en una de sus últimas interpretaciones antes de morir. A pesar del pedido de Michael Kurinsky, la película aún no consiguió una segunda oportunidad y su estreno permanece incierto.