En un escenario donde el costo de las suscripciones digitales no deja de crecer, muchos usuarios buscan alternativas gratuitas, legales y seguras para disfrutar de contenido audiovisual sin poner en riesgo sus dispositivos ni recurrir a sitios piratas. Dentro de este ecosistema aparece ViX, un servicio de streaming que permite acceder a un abanico de entretenimiento a demanda y televisión en vivo de manera completamente libre, respaldado por publicidad y sin necesidad de registrar una tarjeta de crédito.
Qué es ViX y la magnitud de su catálogo
ViX es un servicio de streaming en español que pertenece a TelevisaUnivision, el gigante mediático surgido de la unión entre las cadenas Televisa y Univision. La plataforma fue relanzada oficialmente el 31 de marzo de 2022 en Estados Unidos, México y gran parte de América Latina, tras integrar servicios previos como Prende TV, Blim TV y Univision Now bajo una misma marca.
Su modelo de negocio se divide en dos niveles: ViX Gratis, que ofrece acceso libre con anuncios a miles de títulos y canales lineales, y ViX Premium, una suscripción mensual paga que elimina la publicidad y desbloquea estrenos exclusivos. En términos de volumen, su biblioteca supera las 80.000 horas de contenido bajo demanda y cuenta con más de 80 canales de streaming en vivo las 24 horas, convirtiéndose en el catálogo con mayor cantidad de horas producidas originalmente en español dentro del mercado.
Catálogo de películas y series en ViX
El catálogo de ViX se destaca por combinar grandes clásicos de la televisión hispana con producciones cinematográficas internacionales y estrenos originales. En el apartado de series y telenovelas, la plataforma reúne éxitos históricos como Rubí, Teresa o Yo no creo en los hombres, junto con antologías y ficciones modernas de suspenso y drama como Mujeres asesinas, La mujer del diablo, Isla brava, El extraño retorno de Diana Salazar y Travesuras de la niña mala, además de bioseries muy populares como María Félix: La Doña y Gloria Trevi: ellas soy yo.
En cuanto al cine, ofrece desde comedias y dramas del cine mexicano contemporáneo, como Mirreyes contra Godínez 2 o ¡Qué despadre!, hasta películas de Hollywood provenientes de estudios como Lionsgate y MGM. A esto se suman espacios informativos 24/7, programación infantil y transmisiones deportivas en vivo, conformando una propuesta integral disponible tanto desde navegadores web como en televisores y celulares.