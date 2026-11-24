En un escenario donde el costo de las suscripciones digitales no deja de crecer, muchos usuarios buscan alternativas gratuitas, legales y seguras para disfrutar de contenido audiovisual sin poner en riesgo sus dispositivos ni recurrir a sitios piratas. Dentro de este ecosistema aparece ViX, un servicio de streaming que permite acceder a un abanico de entretenimiento a demanda y televisión en vivo de manera completamente libre, respaldado por publicidad y sin necesidad de registrar una tarjeta de crédito.

{{{htmlAmp}}}

Qué es ViX y la magnitud de su catálogo

ViX es un servicio de streaming en español que pertenece a TelevisaUnivision, el gigante mediático surgido de la unión entre las cadenas Televisa y Univision. La plataforma fue relanzada oficialmente el 31 de marzo de 2022 en Estados Unidos, México y gran parte de América Latina, tras integrar servicios previos como Prende TV, Blim TV y Univision Now bajo una misma marca.

Su modelo de negocio se divide en dos niveles: ViX Gratis, que ofrece acceso libre con anuncios a miles de títulos y canales lineales, y ViX Premium, una suscripción mensual paga que elimina la publicidad y desbloquea estrenos exclusivos. En términos de volumen, su biblioteca supera las 80.000 horas de contenido bajo demanda y cuenta con más de 80 canales de streaming en vivo las 24 horas, convirtiéndose en el catálogo con mayor cantidad de horas producidas originalmente en español dentro del mercado.

ViX: series y películas gratis de forma segura.

Catálogo de películas y series en ViX

El catálogo de ViX se destaca por combinar grandes clásicos de la televisión hispana con producciones cinematográficas internacionales y estrenos originales. En el apartado de series y telenovelas, la plataforma reúne éxitos históricos como Rubí, Teresa o Yo no creo en los hombres, junto con antologías y ficciones modernas de suspenso y drama como Mujeres asesinas, La mujer del diablo, Isla brava, El extraño retorno de Diana Salazar y Travesuras de la niña mala, además de bioseries muy populares como María Félix: La Doña y Gloria Trevi: ellas soy yo.

En cuanto al cine, ofrece desde comedias y dramas del cine mexicano contemporáneo, como Mirreyes contra Godínez 2 o ¡Qué despadre!, hasta películas de Hollywood provenientes de estudios como Lionsgate y MGM. A esto se suman espacios informativos 24/7, programación infantil y transmisiones deportivas en vivo, conformando una propuesta integral disponible tanto desde navegadores web como en televisores y celulares.