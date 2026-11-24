Mex Urtizberea comenzó la construcción de su nueva casa en Bariloche, un proyecto que combina arquitectura contemporánea y naturaleza.

Mex Urtizberea atraviesa una nueva etapa personal lejos de Buenos Aires, después de elegir la Patagonia como lugar para establecerse. El músico y conductor comenzó un proyecto de construcción en Bariloche que refleja su búsqueda de tranquilidad y contacto con la naturaleza. Las imágenes de su futura vivienda muestran algunos detalles de la propuesta arquitectónica.

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Cómo es la casa de Mex Urtizberea en Bariloche

La nueva vivienda de Mex Urtizberea se construye en un terreno rodeado de vegetación cordillerana, en Bariloche, provincia de Río Negro. El proyecto, bautizado Casa FA, tiene un diseño contemporáneo que busca integrar los espacios interiores con el paisaje natural de la región.

Las imágenes que el artista compartió a través de las redes sociales de Esto es FA permiten observar algunos de los avances de la obra. Entre los elementos que se destacan aparecen los grandes ventanales, pensados para favorecer el ingreso de luz natural y mantener una conexión visual permanente con el entorno.

El diseño estuvo a cargo de la arquitecta Mariel Trigos, quien trabaja sobre una propuesta adaptada a las características climáticas y ambientales de la Patagonia. La construcción contempla las particularidades de una zona donde las bajas temperaturas durante el invierno requieren soluciones específicas de aislamiento.

La vivienda, bautizada Casa FA, cuenta con grandes ventanales que permiten aprovechar la luz natural y disfrutar del paisaje patagónico.

Casa FA: el sistema de construcción que eligió Mex Urtizberea

Uno de los aspectos particulares de la nueva casa de Mex Urtizberea es el método constructivo seleccionado. Para levantar la vivienda, el artista se inclinó por la construcción en seco, un sistema que se diferencia de la mampostería tradicional porque utiliza estructuras y componentes que se ensamblan durante la obra.

Esta alternativa permite reducir los tiempos de construcción y el consumo de agua, además de facilitar la incorporación de materiales aislantes. Este último punto resulta especialmente importante en Bariloche, donde las condiciones climáticas exigen viviendas preparadas para soportar temperaturas muy bajas.

Aunque los trabajos todavía están en marcha, el proyecto ya comenzó a mostrar su identidad arquitectónica. La combinación de líneas modernas, aberturas amplias y un entorno natural protagonista define el concepto de la futura residencia.

Por qué Mex Urtizberea decidió mudarse a Bariloche

La decisión de instalarse en la Patagonia no surgió de un día para otro. Según contó el propio artista durante su participación en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en El Trece, todo comenzó con viajes que realizaba durante las temporadas de invierno.

Aquellas escapadas, que inicialmente estaban relacionadas con su interés por las actividades en la nieve y las pistas de esquí, terminaron convirtiéndose en algo más. El contacto con el paisaje, la tranquilidad y el ritmo de vida de Bariloche despertaron en el músico el deseo de establecerse allí de manera permanente.

Así, lo que comenzó como un destino de vacaciones se transformó en un proyecto residencial a largo plazo. La mudanza también implicó reorganizar sus compromisos laborales para continuar con sus actividades artísticas y televisivas.

Según contó Mex en "Otro Día Perdido", mientras espera que terminen las obras de su casa, Mex Urtizberea vive en un motorhome instalado en el mismo terreno donde se desarrolla el proyecto.

Dónde vive Mex Urtizberea mientras termina su nueva casa

Mientras avanza la construcción de Casa FA, Mex Urtizberea encontró una alternativa particular para instalarse en su terreno: eligió vivir en un motorhome estacionado dentro del mismo lote donde se levanta su futura vivienda.

La solución provisoria le permite permanecer cerca de la obra y seguir personalmente el desarrollo de los trabajos. Además, el conductor se tomó la situación con humor e incluso bromeó con Mario Pergolini al describir aquella zona como una especie de "conurbano" barilochense.

Por el momento, su rutina combina las estadías en el sur con los viajes a Buenos Aires para cumplir con grabaciones, proyectos musicales y otros compromisos profesionales. De esta manera, Mex Urtizberea avanza con la construcción de su nuevo hogar mientras disfruta de una vida cada vez más vinculada con la naturaleza patagónica.