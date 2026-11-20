En un escenario en el que la mayoría de plataformas de streaming requieren suscripciones, hay una opción que permite acceder a cine nacional de forma gratuita. Cine.Ar Play es la plataforma impulsada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) junto con ARSAT, que reúne más de seiscientas producciones nacionales y permite verlas sin costo desde computadoras, celulares, tabletas y televisores inteligentes. Su propuesta acerca películas, documentales, series y cortometrajes de distintas épocas y géneros, a los hogares de todo el país, consolidando una vía pública y abierta para acceder al cine argentino desde cualquier lugar.

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Registro gratuito y los datos que solicita Cine.Ar

El catálogo general de la plataforma funciona sin abonos mensuales, tarjetas de crédito ni pagos por reproducción. Para ingresar, el usuario debe crear una cuenta personal desde el sitio web oficial o la aplicación móvil e iniciar sesión con su usuario y contraseña.

El formulario de registro pide información básica para habilitar y administrar el perfil: nombre y apellido, correo electrónico para validar la cuenta y definición de contraseña. También solicita fecha de nacimiento, pues es necesaria para aplicar controles de edad según la calificación del contenido, género y provincia de residencia, un dato clave porque ciertos títulos tienen derechos acotados al territorio nacional. Una vez confirmado el correo, la cuenta queda lista para usar.

Cine.Ar, la plataforma de cine argentino. (Crédito de foto: Cine.Ar)

Títulos que se pueden ver en Cine.Ar Play

La oferta combina obras contemporáneas con piezas históricas del cine nacional, abarcando ficción, suspenso, documental y cortos. Entre los largometrajes destacados figuran Zama, de Lucrecia Martel; Rojo, de Benjamín Naishtat; El perro que no calla, de Ana Katz; Alanis, de Anahí Berneri; La luz incidente, de Ariel Rotter; y Los sonámbulos, de Paula Hernández.

Para quienes buscan terror o suspenso hay títulos como Aterrados, de Demián Rugna; ¡Muere, monstruo, muere!, de Alejandro Fadel; El apego, de Valentín Javier Diment; y No dormirás, de Gustavo Hernández.

El archivo suma documentales de mirada social, política y personal, entre ellos El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi; Esquirlas, de Natalia Garayalde; Teatro de guerra, de Lola Arias; y Viaje a los pueblos fumigados, de Fernando Pino Solanas. Asimismo, recupera obras de realizadores clave como Leonardo Favio, Leopoldo Torre Nilsson, Fernando Birri, Carlos Hugo Christensen y Lucas Demare. En paralelo, el sistema ofrece Cine.Ar Estrenos, una vía aparte con lanzamientos recientes de salas mediante alquiler digital pago.