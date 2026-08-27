Vestida de novia: Lali estrenó el video que todos esperaban en medio de los rumores sobre su casamiento

Lali Espósito sorprendió a sus fanáticos con el estreno en YouTube del videoclip de 1Amor, la versión en directo de uno de los temas más significativos de su discografía. El lanzamiento llega en un clima de alta expectativa mediática ante las constantes especulaciones sobre la fecha de su casamiento con Pedro Rosemblat, un dato sobre el que aún no hay certezas oficiales pero que mantiene atentos a sus seguidores.

Nacida originalmente dentro de sus Spotify Singles, la canción aborda el deseo profundo de cruzar un amor sólido, verdadero y transformador. Tras su lanzamiento, la artista inició su historia con Rosemblat, lo que llevó a su público a catalogar la pieza como una obra de manifestación pura; de hecho, la canción se convirtió en parte de un trend de redes para manifestar una relación de amor sana.

El nuevo material audiovisual rinde tributo a la conexión única generada en sus shows, ya que recopila momentos emblemáticos de la gira, incluyendo postales imborrables como su aparición vestida de novia sobre las tablas o su célebre frase dirigida a la multitud: "¡Me enamoré, taradas!".

La pieza en vivo sintetiza una etapa histórica en la trayectoria de la cantante, documentando su paso por siete estadios en Buenos Aires durante un lapso de solo un año y medio -cinco fechas en Vélez Sarsfield y dos en River Plate- ante más de 350.000 personas que transformaron el tema en un himno de autoafirmación.

Lali y Pedro.

Qué dijo Lali sobre los ataques de Milei hacia ella

Durante su paso por el stream de Martín Cirio, Lali Espósito se refirió a los reiterados cruces recibidos por parte de Javier Milei y diversos funcionarios del Ejecutivo nacional. La intérprete señaló que su figura terminó convertida en una herramienta discursiva orientada a entablar una contienda ideológica contra el sector artístico.

En el diálogo, la cantante expresó que desde las esferas gubernamentales la posicionaron como un recurso conceptual para argumentar supuestas irregularidades en la administración de fondos públicos vinculados al desarrollo cultural. Asimismo, Espósito indicó que la coyuntura política del momento resultó clave para la virulencia de los señalamientos, remarcando que el impacto de su nombre fue utilizado para reforzar y expandir esa narrativa oficialista.