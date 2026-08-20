La chicana de Lali en respuesta a las acusaciones de Marcelo Polino: “Un holograma”

Las repercusiones por el éxito de la biopic de Moria Casán sumaron un nuevo capítulo mediático: Lali Espósito versus Marcelo Polino. Tras los dichos del conductor, quien aseguró en televisión que la cantante habría puesto condiciones para grabar las escenas finales de la serie sin cruzarse con el resto del elenco, la artista utilizó su cuenta de X para desmentir la versión con su clásico sentido del humor.

La polémica se encendió cuando el periodista afirmó que la artista se manejó de manera distante durante la filmación. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular una fotografía del backstage del rodaje que tiró abajo esa teoría: en la imagen se puede ver a Lali compartiendo un momento de risas y complicidad junto a Moria Casán y Elizabeth "La Negra" Vernaci.

Lejos de entrar en una confrontación formal o emitir un comunicado, Lali prefirió acudir a la ironía para dejar en evidencia la falsedad de los trascendidos. Al compartir la foto en la que posa abrazada a las divas en el set, la intérprete de Disciplina lanzó un filoso comentario dedicado de forma implícita al conductor: "Soy un holograma, yo no estuve con nadie".

Esta chicana llegó después de un cruce protagonizado por la artista y el periodista: "No sé el querido Polino qué dice. No solo que es falso, sino que hay pruebas claras que se pueden chequear. Lo de Polino es una gran maldad. Sabemos por qué, ja. Pasaba a decirte esto, es falso y es de broncas que él sabrá, pero miente de mala leche Polino", le dijo Lali a De Brito.

Lali Espósito y Moria Casán.

La respuesta de Marcelo Polino a Lali Espósito

El cruce mediático entre Marcelo Polino y Lali Espósito sumó un nuevo y picante capítulo tras el irónico posteo de la cantante. Lejos de dar un paso atrás, el periodista utilizó sus redes sociales para emitir una extensa aclaración sobre sus declaraciones en el programa La mañana con Moria, buscando frenar la ola de especulaciones pero reafirmando su postura inicial sobre lo ocurrido durante la filmación de la biopic.

En primer lugar, Polino buscó desmarcar la pelea de cualquier lectura ideológica, remarcando que el quiebre de la relación data de 2021 cuando la artista tuvo una actitud que a él no le gustó. "No flashees trasfondos políticos: Javier Milei ni era diputado cuando pasó. No me quieras meter en 'La Grieta'", disparó el conductor.

"Conté lo que pasó en la filmación. Los invitados famosos estábamos todos en un salón del palacio y vos, sola en otro. No es bueno ni malo. Es lo que pasó", afirmó Polino. Y cerró: "Y si alguna vez necesitás aclarar algo, llamame a mí, como en aquellas madrugadas cuando yo estaba en París. Calma. Menos Netflix mental y más realidad".