Furor por la serie de Moria en Netflix: las reacciones de los famosos

El desembarco de Moria en el catálogo de Netflix se convirtió en el evento de la temporada desde el día de su estreno. La ficción que repasa la vida, los escándalos y la poética de Moria Casán se instaló en el primer puesto del ranking de lo más visto en Argentina, generando un aluvión de críticas entusiastas por parte de colegas, periodistas y referentes de la industria del entretenimiento.

El retrato de la diva -interpretada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en sus diferentes etapas- trascendió el mero formato biográfico para consolidarse como una pieza de autor que combina el brillo del teatro de revista, el underground y los momentos más íntimos de su historia familiar. La respuesta del ambiente fue inmediata, transformando las redes sociales en un foro de celebración ante la calidad técnica y actoral de la propuesta.

Entre las primeras repercusiones se destacó la visión del productor Pablo Culell, quien definió la propuesta como "un derroche de creatividad, diversión, emoción y talento", celebrando el trabajo de un elenco al que calificó en "nivel cielo". En esa misma línea de entusiasmo, la conductora Verónica Lozano resumió su experiencia de maratón asegurando estar "fascinada con la serie", mientras que la actriz Lola Berthet describió la entrega como "un electrocardiograma de emociones que hace explotar el alma".

Por su parte, el periodista Rodrigo Lussich analizó el valor singular del proyecto dentro del género de las biopics al destacar que se trata de un caso atípico en la industria: "La serie es estéticamente bella, multicolor y sofisticada, y a la vez cercana y popular, basada en un personaje omnipresente que se multiplica por ella y las actrices que la representan. Las biopic se hacen con el protagonista ya muerto; es un caso único hacerla sobre alguien que puede contar y protagonizar su propia historia".

Moria Casán.

El despliegue estético y narrativo también encontró eco en creadores de contenido como Pablo Agustín, quien enfatizó la convivencia de todos los universos de la diva, desde "las transiciones, el sexo, el glamour y las peleas" hasta el núcleo más sensible de la trama: "La historia de amor de una mujer y su hija, de una mujer y sus nietos". A ese aplauso generalizado se sumaron los elogios individuales para el elenco, donde figuras como Patricia Arellano destacaron el trabajo de Sofía Gala Castiglione al calificar como "increíble" la interpretación que hace de su propia historia familiar.

Elenco completo de Moria