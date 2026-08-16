Quién es Eloy Rossen, el actor que interpreta a Galo en la serie Moria de Netflix

El reciente estreno de Moria en Netflix el pasado 14 de agosto en Netflix despertó un efervescente interés del público por conocer los detalles, caras y personajes que orbitan alrededor de la diva argentina. En medio del desfile de figuras icónicas que retratan la vida de la artista, una interpretación captó especialmente la atención de los espectadores: la de Galo Sotto, el histórico y leal asistente que acompaña a Moria Casán desde hace más de una década.

El encargado de llevar adelante ese rol tan particular es Eloy Rossen, un joven actor que empieza a dar de qué hablar dentro de la industria audiovisual, con este personaje y su paso por la serie Cromañón. A sus 23 años, el artista encarna la complicidad, los códigos privados y el ritmo vertiginoso que implica convivir con una de las personalidades más avasallantes del espectáculo.

Su labor en la serie no solo requirió capturar los gestos y la dinámica de una figura clave del entorno íntimo de Casán, sino también aportar la solidez escénica necesaria para sostener mano a mano los momentos de mayor intimidad de la trama. Aunque su irrupción en las pantallas de streaming puede sentirse como un descubrimiento para el gran público, la llegada de Eloy Rossen a este personaje es el resultado de un recorrido actoral constante.

Eloy Rossen.

Eloy Rossen: su recorrido artístico

Desde muy chico comenzó a dar sus primeros pasos en talleres de actuación e improvisación en espacios como Río Plateado de Javier Zain y el estudio de Nora Moseinco. Con los años, profundizó su formación en salas de referencia de la escena independiente porteña, pasando por Timbre 4, el Excéntrico de la 18°, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la escuela de teatro El Brío.

Esa preparación polifacética -que incluye desde la dramaturgia hasta la expresión corporal- se volcó durante los últimos años en una intensa actividad sobre las tablas del circuito independiente y comercial. Rossen viene de integrar elencos en montajes destacados de la cartelera teatral como Escarabajos de Pacho O'Donnell en el Centro Cultural de la Cooperación, Una vida en otra parte en el Teatro del Pueblo y la adaptación de Fausto y lo eterno femenino en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Toda esa gimnasia escénica le dio la ductilidad perfecta para asumir el desafío de interpretar a Galo en la ficción de la diva y consolidarse como una de las revelaciones jóvenes de la temporada.