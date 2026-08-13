Quién es quién en la serie de Moria Casán en Netflix: reparto de actores y actrices

Llega a Netflix la serie biográfica Moria, la esperada miniserie de ocho episodios que retrata la vida de Ana María Casanova, la inolvidable “One” de la cultura popular argentina. Creada y dirigida por Javier Van de Couter bajo la producción de Armando Bó, la ficción explora sin piedad ni filtro la metamorfosis de aquella joven audaz en un verdadero icono transgresor.

La trama recorre desde sus primeros pasos como vedett y la era dorada del teatro de revistas hasta su explosión en el cine picaresco, sus míticos éxitos televisivos y los escándalos mediáticos más resonantes. Un viaje vertiginoso por las luces, las sombras y la “lengua karateca” de una figura impredecible.

Un elenco estelar para coronar a Moria

Para encarnar la personalidad y el universo íntimo de Moria Casán en sus diferentes etapas, la producción desplegó un reparto donde el talento brilla a la altura del mito:

Moria joven (Sofía Gala Castiglione): en un ejercicio poético, la propia hija de la diva aporta una naturalidad íntima para revivir la juventud, el empuje visceral y las primeras ambiciones artísticas de su madre.

Moria en consolidación (Griselda Siciliani): despliega su versatilidad y carisma escénicos para adueñarse de la etapa dorada de la actriz, capturando a la perfección su auge teatral y su magnético estrellato televisivo.

Moria consagrada (Cecilia Roth): aporta elegancia, dramatismo y el peso estelar de una leyenda para interpretar a la figura madura, esa "One" absoluta que domina la escena con señorío, inteligencia y réplicas memorables.

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, como Moria Casán (Crédito de foto: Netflix)

Susana Giménez (Micaela Riera): icónica compañera del teatro de revistas de Moira, en la década de los años 80.

Micaela Riera como Susana Giménez. (Crédito de foto: Netflix)

Mario Castiglione (Marco Antonio Caponi): controvertido director y humorista, pareja clave en la vida personal y laboral de la diva, retratado en su compleja dinamita afectiva.

Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione. (Crédito de foto: Netflix)

Alberto Olmedo (Sebastián Rosso): el gigante de la comedia picaresca y compañero inseparable de tablas, representado con la mística y chispa de la época de oro.

Sebastián Rosso como Alberto Olmedo. (Crédito de foto: Netflix)

Jorge Porcel (Hernán Jiménez): el histórico coequiper del cine de superacción y la revista porteña, eje fundamental para entender el fenómeno popular de los años setenta y ochenta.

Hernán Jiménez como Jorge Porcel. (Crédito de foto: Netflix)

Zeta (María Fernanda Callejón): la amiga confidente de Moria de toda la vida.

Zeta, interpretada por María Fernanda Callejón. (Crédito de foto: Netflix)

Luis Vadalá (Joaquín Ferreira): figura ineludible en el historial amoroso de la diva, cuya tumultuosa relación expuso los márgenes más expuestos y mediáticos de su intimidad.