Cumplen Moria Casán y Madonna: qué tienen en común estos íconos del espectáculo

Cada 16 de agosto la astrología de la cultura de masas celebra una coincidencia difícil de ignorar; en 1946, en Buenos Aires, nacía Ana María Casanova, conocida como Moria Casán; doce años más tarde, en 1958, el estado de Míchigan veía nacer a Madonna Louise Ciccone. Con un océano de distancia y en industrias aparentemente disímiles, ambas artistas construyeron carreras caracterizadas por la provocación, la reinvención permanente y una habilidad innata para leer y moldear la conversación pública antes que nadie.

Mientras Madonna redefinía el concepto de estrella del pop global desde los escenarios y la industria audiovisual, Moria hacía lo propio en América Latina desde el teatro de revista, el cine y la televisión en vivo. Sin embargo, más allá de los formatos y los mercados, las trayectorias de la One y la Reina del Pop comparten un entramado conceptual idéntico: la construcción de una figura consciente de su propia performance y una libertad creativa que desafió las estructuras morales de su tiempo.

Mentes de frontera y una visión "outsider"

Desde sus primeros pasos, ambas crecieron sintiéndose ajenas a los moldes que la sociedad pretendía imponerles. Madonna irrumpió en la escena neoyorquina de los años ochenta combinando el arte callejero, la subcultura del clubbing y una ambición estética que descolocó a los ejecutivos de la época; Moria, por su parte, irrumpió en los escenarios porteños imponiendo una presencia física y un manejo del lenguaje verbal tan disruptivo que desarmó la dinámica tradicional de las vedettes de la época. Esa condición de outsiders moldeó en ambas una agilidad mental superior para procesar la realidad, anticiparse a las tendencias y abrazar lo diverso no como una postura comercial, sino como un rasgo de identidad orgánico.

Moria y Lali.

Precursoras frente a la censura y el juzgamiento

El precio de ser vanguardia suele pagarse en el tribunal de la moral de época; tanto la artista estadounidense como la diva argentina abordaron el sexo, el placer femenino, la religión y la soberanía sobre el propio cuerpo décadas antes de que estos temas formaran parte de la agenda colectiva. Mientras Madonna era censurada por el Vaticano o criticada globalmente por lanzamientos como su libro Sex o el disco Erotica en 1992, Moria enfrentaba a los sectores más conservadores del país naturalizando el erotismo y el amor libre desde la televisión de los noventa. Ambas absorbieron los ataques mediáticos y la condena moralista sin dar un paso atrás, convirtiendo la controversia en la materia prima de su vigencia.

Aliadas viscerales y madres espirituales de la diversidad

El vínculo de ambas con la comunidad LGBTQ+ no respondió jamás a un cálculo de marketing ni a una moda de época, sino a una alianza histórica y compartida. Desde los primeros días de la crisis del VIH en los ochenta -cuando Madonna incluía folletos informativos en sus discos- hasta el acompañamiento incondicional de Moria a la comunidad queer y a la cultura nocturna argentina -con iniciativas como el boliche Gaysoline y Playa Franka-, ambas construyeron una pedagogía de la libertad a través del entretenimiento. Performers absolutas y dueñas de una verborragia que alimentó el vocabulario de generaciones enteras, las dos celebran este 16 de agosto consolidadas como dos reinas vigentes cuya marca en la historia del espectáculo ya es indeleble.