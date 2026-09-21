Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre 2026

La plataforma de streaming con más títulos: Netflix renueva sus posiciones más vistas con una oferta de maratones y cine de gran nivel. Entre el drama histórico, el suspenso, la sátira laboral y la acción, seleccionamos diez títulos que dominan las tendencias en los medios especializados. Te compartimos algunas recomendaciones para agendar la semana y así disfrutar en tu pantalla.
Series recomendadas en Netflix
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Los caballeros: Guy Ritchie expande su universo cinematográfico con elegancia, humor negro y violencia con clase. Un aristócrata hereda una finca que oculta un imperio de cannabis, desatando un despliegue frenético de gánsteres.
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El avión señuelo: esta serie documental engancha desde el primer minuto al explorar los intrincados operativos de evasión y seguridad geopolítica. Un relato fascinante y minucioso ideal para los amantes de la intriga política real.
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Mal de amores: una propuesta ambiciosa ambientada en el México prerrevolucionario. Combina una bella reconstrucción de época con el empoderado viaje de una mujer dispuesta a conquistar su propia autonomía frente a las imposiciones de su tiempo.
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Fauda: un clásico moderno del thriller militar israelí que no da respiro. Bajo la batuta de Lior Raz, ofrece una inmersión cruda y magistral en el espionaje y el choque táctico, manteniendo la tensión en su punto máximo.
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Toda la verdad de mis mentiras: basada en la novela de Elísabet Benavent, esta miniserie española convierte una escapada de amigos en una bomba de tiempo sentimental. Traiciones, secretos reprimidos y diálogos punzantes la transforman en un vicio instantáneo.
Películas recomendadas en Netflix
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Aquellos que desean mi muerte: Angelina Jolie encabeza este frenético thriller de supervivencia encarnando a una bombera paracaidista que debe proteger a un niño en medio de incendios forestales y asesinos sin piedad.
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Susurran tu nombre: un inquietante thriller policial cargado de atmósfera que reúne a nombres estelares como Robert De Niro, Michael Keaton y Michelle Monaghan en torno a una oscura persecución de crímenes del pasado.
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Pequeños secretos: tres ganadores del Oscar (Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto) colisionan en un electrizante policial de intriga noventera donde la línea entre la justicia y la obsesión se vuelve imperceptible.
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Gracias, equipo: una mordaz sátira laboral que se ríe de las dinámicas corporativas más absurdas. Detrás de su comedia ácida hay un reflejo salvaje y dolorosamente reconocible de la vida de oficina.
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Gandhari: Taapsee Pannu lidera este vibrante thriller de venganza hindú donde el dolor maternal desata una furia imparable repleta de secuencias de acción viscerales e inolvidables.