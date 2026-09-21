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Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre 2026

Diez títulos para disfrutar durante esta semana de septiembre. Historias en Netflix que podrías descubrir.

21 de septiembre, 2026 | 11.50
Gracias, equipo

La plataforma de streaming con más títulos: Netflix renueva sus posiciones más vistas con una oferta de maratones y cine de gran nivel. Entre el drama histórico, el suspenso, la sátira laboral y la acción, seleccionamos diez títulos que dominan las tendencias en los medios especializados. Te compartimos algunas recomendaciones para agendar la semana y así disfrutar en tu pantalla.

"Gandhari", un thriller de Bollywood. (Crédito de foto: Netflix)

Series recomendadas en Netflix

  1. Los caballeros: Guy Ritchie expande su universo cinematográfico con elegancia, humor negro y violencia con clase. Un aristócrata hereda una finca que oculta un imperio de cannabis, desatando un despliegue frenético de gánsteres.

  2. El avión señuelo: esta serie documental engancha desde el primer minuto al explorar los intrincados operativos de evasión y seguridad geopolítica. Un relato fascinante y minucioso ideal para los amantes de la intriga política real.

  3. Mal de amores: una propuesta ambiciosa ambientada en el México prerrevolucionario. Combina una bella reconstrucción de época con el empoderado viaje de una mujer dispuesta a conquistar su propia autonomía frente a las imposiciones de su tiempo.

  4. Fauda: un clásico moderno del thriller militar israelí que no da respiro. Bajo la batuta de Lior Raz, ofrece una inmersión cruda y magistral en el espionaje y el choque táctico, manteniendo la tensión en su punto máximo.

  5. Toda la verdad de mis mentiras: basada en la novela de Elísabet Benavent, esta miniserie española convierte una escapada de amigos en una bomba de tiempo sentimental. Traiciones, secretos reprimidos y diálogos punzantes la transforman en un vicio instantáneo.

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Películas recomendadas en Netflix

  1. Aquellos que desean mi muerte: Angelina Jolie encabeza este frenético thriller de supervivencia encarnando a una bombera paracaidista que debe proteger a un niño en medio de incendios forestales y asesinos sin piedad.

  2. Susurran tu nombre: un inquietante thriller policial cargado de atmósfera que reúne a nombres estelares como Robert De Niro, Michael Keaton y Michelle Monaghan en torno a una oscura persecución de crímenes del pasado.

  3. Pequeños secretos: tres ganadores del Oscar (Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto) colisionan en un electrizante policial de intriga noventera donde la línea entre la justicia y la obsesión se vuelve imperceptible.

  4. Gracias, equipo: una mordaz sátira laboral que se ríe de las dinámicas corporativas más absurdas. Detrás de su comedia ácida hay un reflejo salvaje y dolorosamente reconocible de la vida de oficina.

  5. Gandhari: Taapsee Pannu lidera este vibrante thriller de venganza hindú donde el dolor maternal desata una furia imparable repleta de secuencias de acción viscerales e inolvidables.

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