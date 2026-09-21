Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 21 al domingo 27 de septiembre 2026

La plataforma de streaming con más títulos: Netflix renueva sus posiciones más vistas con una oferta de maratones y cine de gran nivel. Entre el drama histórico, el suspenso, la sátira laboral y la acción, seleccionamos diez títulos que dominan las tendencias en los medios especializados. Te compartimos algunas recomendaciones para agendar la semana y así disfrutar en tu pantalla.

Los caballeros: Guy Ritchie expande su universo cinematográfico con elegancia, humor negro y violencia con clase. Un aristócrata hereda una finca que oculta un imperio de cannabis, desatando un despliegue frenético de gánsteres.

El avión señuelo: esta serie documental engancha desde el primer minuto al explorar los intrincados operativos de evasión y seguridad geopolítica. Un relato fascinante y minucioso ideal para los amantes de la intriga política real.

Mal de amores: una propuesta ambiciosa ambientada en el México prerrevolucionario. Combina una bella reconstrucción de época con el empoderado viaje de una mujer dispuesta a conquistar su propia autonomía frente a las imposiciones de su tiempo.

Fauda: un clásico moderno del thriller militar israelí que no da respiro. Bajo la batuta de Lior Raz, ofrece una inmersión cruda y magistral en el espionaje y el choque táctico, manteniendo la tensión en su punto máximo.