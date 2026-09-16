Actúan Griselda Siciliani y Verónica Llinás: la serie argentina que tenés que ver en Prime Video

Dentro del catálogo de producciones argentinas que tiene Amazon Prime Video se destaca una de las ficciones más celebradas de la televisión nacional. Educando a Nina, la comedia protagonizada por Griselda Siciliani y con la actuación estelar de Verónica Llinás, está disponible en la plataforma de streaming como una alternativa ágil, fresca y repleta de situaciones disparatadas para quienes buscan maratonear episodios de puro humor.

{{{htmlAmp}}}

La trama tiene como eje a dos hermanas gemelas separadas al nacer que crecieron en entornos completamente antagónicos sin conocer su parentesco. Mientras Mara Brunetta se desenvuelve entre los lujos de una familia aristocrática, Nina Peralta trabaja incansablemente como bailarina y corista en el circuito de fiestas y bailes de cuarteto. El destino se cruza cuando la joven heredera queda detenida en España por un incidente menor y la familia decide contratar a Nina para que la suplante en la vida cotidiana, evitando así un escándalo mediático y financiero.

El mayor desafío interpretativo recae sobre Griselda Siciliani, quien compone magistralmente a ambas protagonistas, dotando a cada personaje de modismos, acentos y estéticas radicalmente opuestas. La propuesta narra las dificultades de Nina para encajar en el círculo de la alta sociedad, al tiempo que debe lidiar con las intrigas románticas que rodean a la verdadera Mara, especialmente la llegada de Renzo, un hombre recién despertado de un coma que busca descubrir el origen del plagio del libro que lo hizo famoso a su hermano Antonio.

Para sostener el ritmo cómico de la tira, la producción reunió a un reparto de destacadas figuras del espectáculo nacional. Esteban Lamothe, Diego Ramos, Rafael Ferro y Juan Leyrado encabezan las líneas argumentales principales, acompañados por las notables composiciones humorísticas de Verónica Llinás, Jorgelina Aruzzi, Violeta Urtizberea, Carola Reyna y Vivian El Jaber. La combinación de romance, malentendidos y momentos musicales convierte a esta ficción en una opción garantizada para el entretenimiento hogareño.

Educando a Nina.

Elenco completo de Educando a Nina