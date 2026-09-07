Está en Amazon Prime: así es el drama de guerra protagonizado por los hijos de Clint Eastwood y Tom Hanks

Entre las nuevas propuestas de cine, se conoció un adelanto de la película Lucky Strike, el film bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial que reúne a Scott Eastwood y Colin Hanks, hijos de los icónicos Clint Eastwood y Tom Hanks respectivamente. La producción promete ser una de las más destacadas del año entre los dramas de guerra.

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De qué se trata Lucky Strike: la película con Eastwood y Hanks

La película sigue la historia del capitán Castle (Eastwood) que recibe una misión para contrarrestar la ofensiva alemana, pero al ejecutar el plan, su pelotón es masacrado; queda solo él con vida, aislado detrás de las líneas enemigas durante la Batalla de las Ardenas, uno de los enfrentamientos más duros de Occidente durante la Segunda Guerra Mundial.

Con apenas una radio como herramienta de contacto con su cuartel, el protagonista deberá esquivar tanto al ejército alemán como a un contingente de las SS que lo persigue mientras intenta reencontrarse con las fuerzas aliadas. El film se suma a las películas que aportan una historia de resistencia individual dentro de un contexto de guerra.

Lucky strike está disponible en la plataforma de Amazon Prime

La película está dirigida por Rod Lurie, conocido por trabajos previos como The Outpost, quien además coescribió el guion junto a Marc Frydman. Una de las grandes claves es que no es la primera vez que Scott Eastwood y Colin Hanks participan en producciones vinculadas a la Segunda Guerra Mundial. Eastwood trabajó en La conquista del honor, mientras que Hanks apareció en la miniserie Hermanos de sangre.

Si bien la película se estrenó en junio de 2026, no está confirmado su estreno en las salas argentinas. Sí, se encuentra disponible en la plataforma de Amazon Prime para comprar o descargar.

Cómo se compone el elenco de Lucky Strike

Además de Scott Eastwood y Colin Hanks, el elenco lo completan entre los diferentes actores: