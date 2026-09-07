Actúa Sandra Bullock: el recordado drama estrenado en 2009 que todos están viendo en Netflix

La película dramática Un sueño posible (titulada originalmente The Blind Side) es uno de los títulos más vistos de Netflix. El filme se basa en la obra periodística homónima, escrita por Michael Lewis sobre hechos reales, y cuenta con la participación de Sandra Bullock en el rol protagónico.

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La trama sigue la vida de Michael Oher, interpretado por Quinton Aaron, un joven de 17 años que ha pasado gran parte de su etapa formativa entre hogares de acogida temporales debido a la adicción a las drogas de su madre en Memphis, Tennessee. Tras huir de forma recurrente de sus asignaciones familiares, el joven accede a una beca en la Wingate Christian School gracias a la mediación de un conocido y al interés del entrenador Burt Cotton, encarnado por Ray McKinnon, quien apuesta por su contextura física y talento deportivo a pesar de sus deficientes antecedentes académicos.

En la institución, el protagonista entabla amistad con el joven SJ, personaje a cargo de Jae Head, hijo de la diseñadora de interiores Leigh Anne Tuohy y del empresario Sean Tuohy, interpretado por Tim McGraw. Durante una noche de tormenta, Leigh Anne advierte que Michael camina solo a la intemperie buscando refugio frente al gimnasio escolar y decide alojarlo en su residencia como invitado.

Aquella invitación inicial deriva en una estadía prolongada que incluye la celebración de Acción de Gracias y la paulatina integración del joven a la dinámica familiar, iniciativa que la protagonista sostiene con firmeza frente a las objeciones de sus allegadas y las dudas sobre la convivencia con su hija Collins, rol representado por Lily Collins.

Un sueño posible.

El desempeño actoral de Sandra Bullock en el papel de Leigh Anne Tuohy le valió el Óscar a la mejor actriz, el Globo de Oro a la mejor actriz dramática y el Premio del Sindicato de Actores en la misma categoría. Asimismo, el largometraje obtuvo una candidatura a la estatuilla como mejor película y registró un desempeño sobresaliente en la taquilla internacional, superando los 200 millones de dólares en la recaudación estadounidense y los 300 millones a nivel global, un hito comercial que consagró a Bullock como la primera actriz en encabezar en soledad un proyecto con semejante marca de recaudación.

Personajes de Un sueño posible