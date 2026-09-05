Actúan Sofía Gala Castiglione y Juana Viale: la serie argentina ideal para maratonear

Para los amantes del suspenso y las producciones nacionales, la búsqueda en los catálogos de streaming suele reservar sorpresas que vale la pena revivir. En medio del enorme auge que atraviesa la figura de Sofía Gala Castiglione tras las buenas críticas recibidas por su trabajo en la serie Moria, rescatar del catálogo de Netflix la ficción Edha se presenta como una propuesta atrapante para disfrutar durante el fin de semana.

{{{htmlAmp}}}

Aunque la actriz no encabeza el elenco principal, su composición de Celia Vargas —la novia de Teo— destaca en la trama por aportar el dramatismo y la aspereza necesarios para sostener el conflicto central. Su interpretación dentro del universo oscuro del thriller reafirma el talento que hoy vuelve a ponerla en el centro de la escena actoral argentina.

Creada, producida y dirigida por Daniel Burman, Edha se adentra en el vertiginoso mundo de la alta costura y las sombras del negocio textil en Buenos Aires. La trama sigue la vida de Edha Abadi (Juana Viale), una visionaria diseñadora de modas y madre soltera, cuya rutina da un vuelco con la llegada de Teo (Andrés Velencoso), un modelo inmigrante de pasado complejo.

La química inmediata entre ambos inspira a la diseñadora a crear una fascinante línea de indumentaria masculina, pero los planes ocultos y la sed de venganza del joven desencadenan un espiral de traiciones donde todo su entorno empieza a desmoronarse. El elenco se completa con figuras de amplio recorrido como Pablo Echarri en el rol de Luciano Jáuregui, un abogado influyente y expareja de la protagonista. Entre el despliegue visual de los talleres de diseño y los secretos de un crimen no resuelto, la serie ofrece una narrativa intensa y llena de giros dramáticos que la convierten en una opción perfecta para maratonear.

Edha.

Elenco completo de Edha