Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 2 al domingo 8 de noviembre 2026

Netflix arranca la primera semana de noviembre con un catálogo al que suma títulos que dominan con fuerza las tendencias globales actuales y acapara la atención. Los suscriptores buscan nuevas alternativas de entretenimiento, disfrutar durante estos días frescos, y para eso está el top de reproducciones que tiene una mezcla de adrenalina, drama, misterio y romance. Estas producciones logran capturar la atención con tramas que escalan en popularidad por sus interesantes tramas. Los récords de audiencia global y las críticas especializadas están con los focos puestos sobre estas series y películas que recomendamos.
Películas destacadas en Netflix
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Lo dejamos acá: un conmovedor drama sobre las complejidades de la terapia psicológica y las decisiones difíciles que transforman relaciones con clientes. Protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.
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Contra el huracán: dirigida por Jorge Michel Grau, esta producción cinematográfica reconstruye el devastador paso real del huracán Otis en Acapulco mediante una íntima y cruda exploración de los vínculos familiares fracturados y la resiliencia humana frente a la catástrofe.
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Primate: un thriller estadounidense de terror dirigido por Johannes Roberts, construido sobre el miedo ancestral y la perturbadora premisa de un chimpancé doméstico que se transforma súbitamente en una amenaza letal para sus dueños.
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Animales: thriller criminal dirigido y protagonizado por Ben Affleck acompañado por Kerry Washington y Gillian Anderson, que expone las peligrosas extorsiones que acechan al entorno político de una gran ciudad.
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Amnésico: una propuesta de acción, en la que un hombre despierta sin recuerdos en un hospital mexicano, y debe eludir con extrema rapidez la persecución implacable de un peligroso cártel local.
Series destacadas en Netflix
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La trampa: miniserie alemana de suspenso, dirigida por Isabel Kleefeld que sigue a una escritora confinada tras el asesinato de su hermana, quien decide tender una arriesgada trampa al sospechoso al reconocerlo por televisión.
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Bajo la superficie: suspenso canadiense creado por Jesse McKeown y protagonizado por Josh Hartnett, centrado en una remota comunidad insular de Terranova que resulta asediada por una aterradora presencia marina y oscuros secretos locales silenciados por años.
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Lupin (temporada 4): el carismático ladrón, actuado por Omar Sy, regresa condicionado por su notoria fama pública, viéndose obligado a desenmascarar a un peligroso imitador que replica sus audaces golpes en museos parisinos.
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Grande de España: una sátira sobre la aristocracia, el fingimiento y la decadencia nobiliaria creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero, protagonizada por Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez en un complejo enredo de falsas apariencias.
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Nadie quiere esto (temporada 3): comedia romántica que explora los dinámicos enredos sentimentales de sus protagonistas, quienes lidian ahora con nuevas exigencias familiares, constantes intromisiones y compromisos afectivos de gran calado.