Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 2 al domingo 8 de noviembre 2026

Netflix arranca la primera semana de noviembre con un catálogo al que suma títulos que dominan con fuerza las tendencias globales actuales y acapara la atención. Los suscriptores buscan nuevas alternativas de entretenimiento, disfrutar durante estos días frescos, y para eso está el top de reproducciones que tiene una mezcla de adrenalina, drama, misterio y romance. Estas producciones logran capturar la atención con tramas que escalan en popularidad por sus interesantes tramas. Los récords de audiencia global y las críticas especializadas están con los focos puestos sobre estas series y películas que recomendamos.

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"Amnésico", una película de acción y crímenes. (Crédito de foto: Netflix)

Películas destacadas en Netflix

Lo dejamos acá: un conmovedor drama sobre las complejidades de la terapia psicológica y las decisiones difíciles que transforman relaciones con clientes. Protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. Contra el huracán: dirigida por Jorge Michel Grau, esta producción cinematográfica reconstruye el devastador paso real del huracán Otis en Acapulco mediante una íntima y cruda exploración de los vínculos familiares fracturados y la resiliencia humana frente a la catástrofe. Primate: un thriller estadounidense de terror dirigido por Johannes Roberts, construido sobre el miedo ancestral y la perturbadora premisa de un chimpancé doméstico que se transforma súbitamente en una amenaza letal para sus dueños. Animales: thriller criminal dirigido y protagonizado por Ben Affleck acompañado por Kerry Washington y Gillian Anderson, que expone las peligrosas extorsiones que acechan al entorno político de una gran ciudad. Amnésico: una propuesta de acción, en la que un hombre despierta sin recuerdos en un hospital mexicano, y debe eludir con extrema rapidez la persecución implacable de un peligroso cártel local.

Series destacadas en Netflix