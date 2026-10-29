“Orgullo y prejuicio” tendrá nueva miniserie en Netflix: cuándo se estrena y quiénes actúan

Netflix confirmó cuándo será el estreno de la nueva miniserie de Orgullo y prejuicio, una adaptación de la célebre novela de Jane Austen. Será una nueva oportunidad para disfrutar de la icónica historia de amor entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy, esta vez en mayor profundidad.

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¿Cuándo será el estreno de la miniserie de Orgullo y prejuicio?

La miniserie llegará al catálogo de Netflix el próximo 3 de diciembre. El proyecto estará a cargo de la escritora británica Dolly Alderton, que se ocupa del guion, y del director Euros Lyn. La propuesta apunta a contar la historia con mayor fidelidad al libro y a incluir detalles de la obra que no pudieron entrar en la película de 2005.

La miniserie de Orgullo y prejuicio se estrenará el 3 de diciembre en Netflix

De qué se trata la serie de Orgullo y prejuicio: los detalles de la historia

La historia transcurre en la campiña inglesa a comienzos del siglo XIX donde una familia con dificultades económicas se obsesiona con conseguir un buen matrimonio para cada una de sus cinco hijas, ya que las leyes de la época les impiden heredar la propiedad familiar. En ese contexto se cruzan Elizabeth Bennet y el señor Darcy.

El primer encuentro estará marcado por la tensión y no por el amor: el orgullo de él y los prejuicios de ella se forman desde que se conocen. Con el paso del tiempo, y a través de enredos familiares, cartas que revelan verdades ocultas y otras situaciones que ponen a prueba el vínculo, ambos logran dejar atrás esas barreras y dar lugar a una historia de amor, unas de las más icónicas de la literatura y el cine.

¿Cómo es el elenco de la miniserie de “Orgullo y prejuicio”?

El elenco estará encabezado por Emma Corrin y Jack Lowden que interpretarán a los icónicos Elizabeth Bennet y el señor Darcy. Además, participarán otros destacados artistas:

Jamie Demetriou como el señor Collins.

como el señor Collins. Daryl McCormack como Charles Bingley.

como Charles Bingley. Louis Partridge como George Wickham.

como George Wickham. Siena Kelly como Caroline Bingley.

como Caroline Bingley. Fiona Shaw interpretará a Lady Catherine de Bourgh.