4 películas de terror "escondidas" en Disney, HBO y Netflix para maratonear en Halloween

El 31 de octubre se celebra Halloween, una festividad de origen celta popular en todo el mundo, y tanto las cadenas de cines como las plataformas de streaming preparan estrenos especiales con películas de terror para todos los gustos. Pero más allá de las opciones clásicas, los catálogos guardan títulos "escondidos" por el algoritmo que, casualmente, son espeluznantes e ideales para maratonear. Un repaso por 4 grandes recomendaciones para ver en Netflix, Disney+ y HBO Max en Noche de Brujas.

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Late Night With the Devil (Netflix)

Sinopsis: en Halloween de 1977, un programa de entrevistas nocturno hace una atrevida transmisión en vivo para evitar ser cancelado... , pero una presencia demoníaca se apodera del estudio.

Tarantula (HBO Max)

Sinopsis: un bioquímico accidentalmente crea una araña gigante que amenaza las vidas de los habitantes de Arizona.

Mr Crocket (Disney+)

Sinopsis: una madre soltera encuentra la manera de calmar a su pequeño: una copia de VHS de un programa infantil. Lo que no se imagina es que el contenido de la película esconde un trasfondo perturbador, más allá de sus personajes y marionetas parlantes.

Whitchcraft (Disney+)

Sinopsis: en este clásico protagonizado por Lon Chaney, los descendientes de un buscador de brujas del siglo XVII intentan profanar un cementerio en donde se encuentran enterrados los enemigos de su ancestro.

Los cines reestrenan clásicos del cine de terror por Halloween

La cadena de cines Cinemark reestrena una selección de clásicos y éxitos recientes de cine de terror para conmemorar la fecha, en funciones dispuestas entre el jueves 29 de octubre y el miércoles 4 de noviembre. Los clásicos que se podrán disfrutar en pantalla grande son Carrie, de Brian de Palma, Los otros, con Nicole Kidman, y Poltergeist, de Tobe Hooper, mientras que las recientes Obsesión, Resident Evil, Scream 7, Backrooms y Scary Movie 6 suman proyecciones.