Lo que vendrá: la historia de la única película que hizo Charly García y dónde verla

Charly García cumple 75 años y en el marco de los festejos, Netflix anunció la producción de un documental sobre su vida narrada por él mismo. A la alegría por el anuncio, se sumó una pregunta: ¿Charly actuó en películas en alguna oportunidad? La respuesta es sí y lo hizo en un filme de culto de los '80 que combina ciencia ficción y una fuerte crítica social.

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Lo que vendrá es una película argentina estrenada el 30 de marzo de 1988 y dirigida por Gustavo Mosquera, que cuenta con la actuación de Charly García, quien además estuvo a cargo de la música. A casi cuatro décadas de su lanzamiento, el largometraje propone una mirada distópica sobre el poder y sus consecuencias en la vida cotidiana.

La historia transcurre en una Buenos Aires futurista dominada por un gobierno autoritario y un fuerte dispositivo de vigilancia. En medio de una manifestación de protesta, Miguel Galván (Hugo Soto) recibe un disparo y es trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Allí queda bajo el cuidado de un enfermero, personaje encarnado por Charly García. Mientras el joven intenta recuperarse, Morea, el policía responsable del disparo (Juan Leyrado) debe afrontar las consecuencias de lo sucedido y busca evitar que el episodio comprometa su situación.

El encuentro entre los personajes construye un relato atravesado por la tensión, en el que las relaciones entre víctima, victimario y cuidador se desarrollan dentro de una sociedad marcada por el control estatal. Con una atmósfera inquietante, la película combina los códigos del thriller con una reflexión sobre la violencia y el abuso de autoridad. El reparto incluye a Rosario Bléfari, Aldo Braga, Osvaldo Flores, Roxana Randón, Inés Estévez, Cecilia Biagini, Verónica Llinás y Juan Carlos Ucello, entre otros artistas.

Dónde se puede ver Lo que vendrá

Actualmente la película ya no sigue en el catálogo gratuito de CINE.AR Play y no está disponible en plataformas de streaming. La única forma de ver Lo que vendrá es por Youtube, donde se encuentra disponible.