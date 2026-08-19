Valeria Lynch se sumó a una banda callejera en plena Avenida Corrientes, cantó Arrancacorazones de Attaque 77 y el momento se hizo viral

Valeria Lynch volvió a demostrar que su potencia vocal y su magnetismo con el público no conocen de escenarios ni de formatos al ponerse a cantar en plena vía pública. La cantante compartió un video en sus redes sociales que se volvió viral en cuestión de minutos: un registro del momento en que se unió a una banda callejera en la Avenida Corrientes.

La artista caminaba por el centro porteño cuando se topó con un grupo de músicos independientes interpretando clásicos del rock. Sin dudarlo, Lynch decidió sumarse a la performance para interpretar a dúo Arrancacorazones, el emblemático tema de Attaque 77 del cual ella misma tiene una versión grabada.

La irrupción de la diva transformó en segundos la dinámica de la vereda y, como si se tratara de una artista callejera más, hizo que decenas de transeúntes interrumpan su marcha para rodear el lugar, sacar sus teléfonos y disfrutar de un recital improvisado al aire libre. Con su característico e inconfundible timbre de voz, Valeria Lynch puso a cantar a todos los presentes en la fría noche porteña.

El gesto cobró especial relevancia por el contraste de la escena: tras haber llenado recientemente un Movistar Arena, Valeria Lynch eligió explorar una conexión directa y despojada con la gente desde el llano. La reacción en plataformas digitales no se hizo esperar, celebrando la humildad y la frescura de una figura consagrada que disfrutó cantar en la calle a la par de los músicos locales.

Valeria Lynch.

Valeria Lynch en La Plata: cuándo cuestan las entradas

Valeria Lynch se presentará el próximo sábado 5 de septiembre a las 21 en el Hipódromo de La Plata, ubicado sobre la Avenida 44. La apertura de puertas para el ingreso del público está programada para las 19.

La venta de entradas se realiza de forma digital a través de la plataforma Livepass, con una escala de precios según la ubicación seleccionada. Las plateas Platinum, Gold y Silver cuestan 130.000, 110.000 y 80.000 pesos respectivamente, mientras que la entrada para Generales Gradas se fija en 60.000 pesos y el acceso de estacionamiento en 25.000 pesos.