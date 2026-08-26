Uruguay decretó duelo nacional por la muerte de Rubén Rada y confirmaron dónde será el velatorio

El velatorio se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, al cual podrá acceder el público por pedido de la familia del artista.

El gobierno de Uruguay decretó duelo nacional para este jueves 27 de agosto por la muerte del cantante Rubén Rada y confirmaron que el velatorio se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, al cual podrá acceder el público por pedido de la familia del artista.

"Creo que es un dolor muy grande, verdaderamente muy grande, para todas y todos los uruguayos y para muchísima gente que no es uruguaya. Para miles y miles de personas en el mundo", expresó la vicepresidenta Carolina Cosse.

Según el decreto firmado por el presidente Yamandú Orsi, la bandera nacional deberá permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aéreas y buques de guerra, de acuerdo al artículo 2 de la normativa.

Con 83 años, Rada había construido una de las carreras más extensas y reconocibles de la música uruguaya. También fue percusionista, compositor, actor y conductor. "Gracias por tu creatividad, por tu alegría, por tu generosidad. Por hacernos disfrutar de tus historias y hacernos reír tanto", escribió el presidente uruguayo en su cuenta de X para despedirlo.

¿Dónde y a qué hora será el velatorio de Rubén Rada?

Durante el jueves 27 se tributarán honores fúnebres para el cantante, cuyo velatorio se realizará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, de 14:00 a 21:00 horas. "Queda chico decir que es la despedida que se merece", sostuvo Cocce.

"Es inexplicable Rada, todos lo tenemos en nuestro corazón. Es indescriptible lo que significó y significa su arte y él", aseguró la vicepresidenta uruguaya en diálogo con la prensa.

¿Quién fue Rubén Rada?

Nacido en Montevideo el 16 de julio de 1943, Rada construyó una trayectoria de más de seis décadas y fue protagonista de la evolución del candombe, el rock y la música popular del Río de la Plata. Integró grupos fundamentales como El Kinto, Tótem y Opa, además de desarrollar una extensa carrera como solista, con canciones como "Las manzanas", "Mi país", "Cha-cha muchacha", "Dedos", "Blumana" y "Muriendo de plena".

Era padre de tres hijos que nacieron en Argentina: Lucila, de su primer matrimonio con María Fernanda; Matías y Julieta, del segundo matrimonio con Patricia, su pareja desde hace 40 años. Los tres forman parte de su banda, junto con Gustavo Montemurro (teclado), Nacho Mateu (bajo), Nelson Cedrés (batería), Lobo y Noe Nuñez (tambores).