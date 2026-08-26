Murió Rubén Rada: así es la canción que dice "cuando yo me muera" y que es un himno

Rubén Rada, una de las leyendas de la música popular uruguaya, murió a los 83 años. A lo largo de su carrera compuso editó más de 40 discos, con éxitos como Cha cha, muchacha, Alegre caballero y Muriendo de plena. Esta última canción comienza diciendo "cuando yo me muera...". La recordamos a continuación.
De qué habla la canción "Muriendo de plena"
En la letra de Muriendo de plena, Rada pide que no lo velen con llanto ni tristeza. Al contrario, quiere que lo despidan bailando, con música y color, en vez del clima solemne habitual de un velorio. Habla de vestir de rojo en lugar de negro, de comer bien y de brindar con vino tinto, todo en un tono de fiesta y humor.
Esa forma de hablar de la muerte no era casual en Rada. El músico solía referirse a los temas más pesados de la vida con la misma liviandad que mostraba arriba del escenario, y Muriendo de Plena es una canción que pide despedidas alegres en lugar de duelos solemnes.
Letra de "Muriendo de plena"
Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena
Prefiero que se me vele bailando una rica plena
Y si no me muero, tampoco me hago problema
Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera
No quiero a la gente todita de negro
Prefiero de rojo vestir a mis suegros
Y quiero en la tumba, pollito y arroz
Patitas de cabra, con todo y melón
Porque yo en la vida he sido feliz
Y quiero morirme comiendo perdiz
Pero con vino tinto y pan-ton
Pero con vino tinto
Pero con vino tinto y pan-ton
Pero con vino tinto
Pero con vino tinto y pan-ton
Pero con vino tinto
Pero con vino tinto y pan-ton
Pero con vino tinto
Jaja, oye, oye
Wuh-uh
Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena
Prefiero que se me vele bailando una rica plena
Y si no me muero, tampoco me hago problema
Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera
Cuando yo me muera, cuando yo me muera
Quisiera morirme, morirme de plena (Oye)
Cuando yo me muera, cuando yo me muera
Quisiera morirme, morirme de plena
Cuando yo me muera, cuando yo me muera (Oye, compadre, nino-nin)
Quisiera morirme, morirme de plena (Jajaja)
Cuando yo me muera, cuando yo me muera
Oye, quisiera morirme, morirme de plena
Cuando yo me muera, cuando yo me muera (Oye, oye, menos canta que la de la gallina)
Quisiera morirme, morirme de plena (Jajaja)
Cuando yo me muera, cuando yo me muera
Quisiera morirme, oh, morirme de plena
Cuando yo me muera, cuando yo me muera
Quisiera morirme, morirme de plena