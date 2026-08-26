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Rubén Rada

Murió Rubén Rada: así es la canción que dice "cuando yo me muera" y que es un himno

Se trata de uno de los temas más queridos del repertorio del Negro Rada. Recordamos este himno de la música popular.

26 de agosto, 2026 | 17.39
Murió Rubén Rada

Rubén Rada, una de las leyendas de la música popular uruguaya, murió a los 83 años. A lo largo de su carrera compuso editó más de 40 discos, con éxitos como Cha cha, muchacha, Alegre caballero y Muriendo de plena. Esta última canción comienza diciendo "cuando yo me muera...". La recordamos a continuación.

De qué habla la canción "Muriendo de plena"

En la letra de Muriendo de plena, Rada pide que no lo velen con llanto ni tristeza. Al contrario, quiere que lo despidan bailando, con música y color, en vez del clima solemne habitual de un velorio. Habla de vestir de rojo en lugar de negro, de comer bien y de brindar con vino tinto, todo en un tono de fiesta y humor.

La letra de "Muriendo de plena" se convirtió en un himno. Foto: Archivo El Pais

Esa forma de hablar de la muerte no era casual en Rada. El músico solía referirse a los temas más pesados de la vida con la misma liviandad que mostraba arriba del escenario, y Muriendo de Plena es una canción que pide despedidas alegres en lugar de duelos solemnes.

Letra de "Muriendo de plena"

Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena

Prefiero que se me vele bailando una rica plena

Y si no me muero, tampoco me hago problema

Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera

No quiero a la gente todita de negro

Prefiero de rojo vestir a mis suegros

Y quiero en la tumba, pollito y arroz

Patitas de cabra, con todo y melón

Porque yo en la vida he sido feliz

Y quiero morirme comiendo perdiz

Pero con vino tinto y pan-ton

Pero con vino tinto

Pero con vino tinto y pan-ton

Pero con vino tinto

Pero con vino tinto y pan-ton

Pero con vino tinto

Pero con vino tinto y pan-ton

Pero con vino tinto

MÁS INFO

Jaja, oye, oye

Wuh-uh

Cuando yo me muera, no quiero llanto ni pena

Prefiero que se me vele bailando una rica plena

Y si no me muero, tampoco me hago problema

Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera

Cuando yo me muera, cuando yo me muera

Quisiera morirme, morirme de plena (Oye)

Cuando yo me muera, cuando yo me muera

Quisiera morirme, morirme de plena

Cuando yo me muera, cuando yo me muera (Oye, compadre, nino-nin)

Quisiera morirme, morirme de plena (Jajaja)

Cuando yo me muera, cuando yo me muera

Oye, quisiera morirme, morirme de plena

Cuando yo me muera, cuando yo me muera (Oye, oye, menos canta que la de la gallina)

Quisiera morirme, morirme de plena (Jajaja)

Cuando yo me muera, cuando yo me muera

Quisiera morirme, oh, morirme de plena

Cuando yo me muera, cuando yo me muera

Quisiera morirme, morirme de plena

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