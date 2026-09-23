Underworld llega a la Argentina 2026: entradas, precios y fecha de cuándo es el show en Mandarine Park

Underworld vuelve a la Argentina en noviembre de 2026 y desembarca en el escenario de Mandarine Park, en lo que prometen será una de las fechas más importantes de la dupla de música electrónica en el año. Conocé cómo comprar las entradas, cuándo tocan y todo lo que necesitás saber para ser parte de esta noche única.

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Underworld en Argentina: la fecha confirmada

El dúo británico que marcó la historia de la música electrónica se presentará el próximo 26 de noviembre en Mandarine Park. Con más de treinta años de carrera desde la salida de Dubnobasswithmyheadman y el impacto cultural de Born Slippy (Nuxx), Rick Smith y Karl Hyde mantienen intacta la vigencia de un proyecto que cambió la cultura de club y el mundo de la producción musical para siempre.

Ahora, vuelven al país en el marco de una nueva etapa impulsada por el reciente debut de Boiler Room, la reedición de sus primeros siete discos de estudio y una serie de colaboraciones con artistas de la escena actual como Brutalismus 3000, KETTAMA y KI/KI.

Underworld tocará el 26 de noviembre en Mandarine Park

La fecha en Argentina contará también con artistas nacionales: Mariano Mellino y Javier Zuker encabezan el espacio de los DJs, junto al live set de Varese y la apertura de Balaciano al atardecer.

Cómo comprar las entradas para Underworld en Argentina 2026: el precio

Las entradas ya están disponibles a través de Venti, se pueden abonar con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 6 cuotas sin interés con tarjetas Galicia. El valor varía de acuerdo a la ubicación, pero comienza en los $95.000.