Últimas entradas para Ronnie Wood en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Ronnie Wood vuelve a la Argentina, pero esta vez con una diferencia histórica: el guitarrista de los Rolling Stones se presentará por primera vez como solista en Rosario. Antes, el músico británico pasará por Buenos Aires el viernes 6 de noviembre, donde ya se encuentran disponibles las últimas entradas para su show en el Movistar Arena.

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El anuncio de la fecha rosarina amplió el desembarco argentino del músico, que llegará acompañado por Ronnie Wood & His Ammo Band y tendrá a la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada. En ambos conciertos, Wood presentará un recorrido por su extensa carrera a partir de Fearless: The Anthology 1965-2025, la colección que reúne seis décadas de trayectoria.

Ronnie Wood en Buenos Aires: cuándo toca y cómo comprar las últimas entradas

El primer encuentro será el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. La organización informó que quedan últimos tickets para el concierto, que será una oportunidad para ver al histórico guitarrista de los Stones al frente de su propia banda.

Las entradas para Buenos Aires están disponibles a través del sitio oficial del Movistar Arena. Además, los clientes de Santander Visa cuentan con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés, según las condiciones informadas para el espectáculo.

Respecto de los precios, la información oficial difundida por la organización no publicó una grilla completa de valores por sector. Las entradas arrancan desde aproximadamente $95.000, aunque puede haber valores superiores que pueden incluir distintas ubicaciones o cargos. En ese sentido, el precio definitivo debe verificarse al momento de la compra.

Nueva fecha en Rosario: cuándo salen las entradas para Ronnie Wood

Después de Buenos Aires, Ronnie Wood viajará a Rosario para presentarse el domingo 8 de noviembre en el Teatro Metropolitano. Será su primer concierto como solista en esa ciudad y estará acompañado nuevamente por su banda e Imelda May.

La preventa exclusiva para clientes Santander Visa comenzará el jueves 10 de septiembre a las 12, mientras que la venta general se habilitará el viernes 11 de septiembre a las 12. En ambos casos, los tickets para Rosario estarán disponibles exclusivamente a través de Turbo Entrada.

Ronnie Wood.

A diferencia del show porteño, para Rosario todavía no hay una lista oficial de precios. Por eso, quienes quieran asistir deberán consultar el valor de cada ubicación en la plataforma de venta cuando se habilite la comercialización.

La nueva fecha llega a pocos días del recital porteño y convierte a la Argentina en una parada importante dentro de la gira sudamericana de Wood, que también contempla presentaciones en Brasil y Chile.

Ronnie Wood y su historia con Argentina: de los Rolling Stones a su etapa solista

El regreso de Wood tiene un peso especial por la relación entre los Rolling Stones y el público argentino. La banda se presentó en el país en 1995, 1998, 2006 y 2016, con recitales que se transformaron en acontecimientos masivos y reunieron a más de 900.000 espectadores a lo largo de esas visitas.

La última vez que Wood estuvo en Argentina fue precisamente junto a los Stones, durante el América Latina Olé Tour de 2016, que tuvo tres fechas en el Estadio Único de La Plata. Diez años después, el guitarrista regresará para protagonizar sus primeros conciertos solistas en el país.

El repertorio estará atravesado por Fearless: The Anthology 1965-2025, una colección de 38 canciones que repasa su recorrido desde sus primeros años con The Birds y The Creation, pasando por el Jeff Beck Group y Faces, hasta su llegada a los Rolling Stones.

El material también incluye cuatro grabaciones inéditas, entre ellas Mother of Pearl y una versión de A Certain Girl junto a Chrissie Hynde. El álbum funciona así como una suerte de mapa musical de una carrera que quedó ligada a algunos de los capítulos más importantes de la historia del rock.