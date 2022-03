La artista yugoslava Marina Abramovic realiza una subasta de su obra a beneficio de Ucrania

La reconocida artista yugoslava Marina Abramovic recreará una de sus más famosas performances, “El artista está presente”, que tuvo lugar en 2010 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), esta vez a beneficio de Ucrania, mediante un subasta online que finaliza el próximo viernes.

"El artista está presente: Una subasta a beneficio de Ucrania" se titula el remate que ofrecerá la oportunidad única de sentarse con Marina Abramovic en su instalación "The Artist is Present" en la galería Sean Kelly el sábado 16 de abril de 2022, según promocionan desde la plataforma Artsy, donde se puede pujar.

La instalación recrea la histórica performance de 2010 de la artista, curada por Klaus Biesenbach en el Museo de Arte Moderno, en la que la legendaria artista de la performance se sentó en silencio en una silla mientras los visitantes del museo se turnaban para sentarse frente a ella durante ocho horas al día. Aquella obra duró casi tres meses y acumuló un total de 716 horas y media.

El ganador de la subasta será fotografiado con Abramovic por el renombrado fotógrafo Marco Anelli, quien originalmente documentó cada asiento de la icónica performance de la performer. Entonces, el fotógrafo capturó con su lente a las más de 1.500 personas que acudieron al Museo de Arte Moderno hace 12 años para tener la oportunidad de sentarse frente a la artista.

Toda la recaudación de la subasta benéfica se destinará a Direct Relief, que está trabajando con el Ministerio de Salud de Ucrania y otros grupos de la región para proporcionar la ayuda médica solicitada -desde concentradores de oxígeno hasta medicamentos de cuidados críticos- mientras se prepara para ofrecer ayuda a más largo plazo a las personas desplazadas o afectadas por la guerra, señalaron.

La venta de esta experiencia corre a cargo de Sean Kelly Gallery y tendrá lugar en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, detallaron desde Artsy.

“Haga una oferta por la oportunidad única de fotografiarse con Marina Abramovic en su instalación de The Artist is Present en la galería Sean Kelly”, explican desde la web de la plataforma dedicada a la venta de arte.

La subasta cuenta con dos lotes: una foto con un solo modelo y otra con dos, mientras que los ganadores recibirán una copia enmarcada de la fotografía firmada tanto por Abramovic como por Anelli, así como el libro 2021 del fotógrafo, Portraits in the Presence of Marina Abramovic.

La artista fue una de las primeras en pronunciarse públicamente, a través de sus redes sociales, en contra de la guerra entre Rusia y Ucrania, y a favor de la paz: "Me solidarizo plenamente con el pueblo ucraniano en este día imposible. Un ataque a Ucrania es un ataque a todos nosotros. Es un ataque a la humanidad y tiene que ser detenido", había dicho Abramovic.

Nacida en 1946 en Belgrado, en lo que entonces era Yugoslavia, la artista viva más destacada de la performance, que ha llevado su cuerpo a soportar límites extremos, volverá a recrear así la famosa performance que se viralizó y traspasó los límites tradicionales del mundo del arte cuando su ex pareja -el artista Ulay- ingresó al museo como uno más del público y se sentó frente a ella, en un reencuentro que conmovió en redes.

Con información de Télam