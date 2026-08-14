Trueno, María Becerra, Nahuel Pennisi y mucho más para ponerle música a todos los sentidos.

90s, el flamante videoclip de Trueno y María Becerra

Trueno y María Becerra vuelven a sorprender presentando el videoclip de '90s, que ya se encuentra disponible. Se trata del cuarto video oficial que Trueno da a conocer de su cuarto álbum de estudio, Turr4zo y sigue a producciones como Pumas y X unas llantas. 90s fue producida por Tatool y El Guincho. Construida sobre un sample de Orbitando de Los Encargados — una agrupación argentina de los noventa — la canción plasma la tensión entre el deseo y la nostalgia a través de una estética pop/rock con texturas vintage logradas mediante sintetizadores. Lanzado el 24 de abril, Turr4zo, ha sido catalogado por Rolling Stone, Billboard y NPR como uno de los álbumes del año, destacando el concepto y la madurez lírica de Trueno, así como los valores de producción que tienden puentes generacionales y musicales entre íconos culturales de la Argentina. Grabado en el campus de la Universidad Nacional de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, dirigido por Agustín Puente y Clemente Bruzzone, bajo la producción de The Movement, el videoclip de 90s, continúa la estética que Trueno presentó en la producción visual de “Pumas”: un video en blanco y negro, granulado, que juega con primeros planos extremos y planos americanos, así como con pantallas divididas, en un guiño a la narrativa visual de los noventa.

Pennisi se dio el gusto y homenajeó a la Negra

Nahuel Pennisi lanza en formato disco un homenaje latinoamericano, sensible y contemporáneo a Mercedes Sosa. Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa es una obra que lo pone en diálogo con el repertorio y la sensibilidad de una de las voces fundamentales de la música latinoamericana. El álbum, editado por Sony Music Argentina, ya se encuentra disponible en plataformas digitales. El lanzamiento fue anticipado en julio con “Canción con todos”, una pieza emblemática de identidad y pertenencia continental. Ahora, el disco completo despliega diez interpretaciones que recorren el cancionero popular, el folklore, el tango y el rock argentino, uniendo raíz, memoria y presente desde la mirada artística de Nahuel. “Es un sueño cumplido, es el desafío más importante de mi carrera. Mercedes me dio el puntapié de conectar con mi infancia, con mi esencia. La conocí a los 7 años, por la radio y a partir de eso descubrí un camino ¡escucharla me enseñó tantas cosas! Cantarle a ella es algo muy grande porque también está en mi impronta, que uno la va construyendo con el tiempo, y en esa impronta estoy seguro que ahí está Mercedes”. Un homenaje con identidad propia.

Nahuel Pennisi.

David Lebón revisa su propia historia

Este viernes 14 de agosto hubo un lanzamiento especial en vinilo y CD: el legendario disco de David Lebón grabado en Miami en 1991, “Nuevas mañanas”. Se trata de una edición largamente esperada por los fans, dado que es el álbum que David grabó poco antes de la reunión de Serú Girán. Fue una producción independiente y nunca se reeditó. Fue su décimo trabajo como solista y contiene hits como “Tu llegada”, que regrabó en 2019 junto al artista español Leiva para “Lebón & Co”. Además, hay una reversión de su clásico “El tiempo es veloz”. La producción del álbum fue del propio David Lebón junto a Pedro Aznar, Julio Presas y Pablo Manavello. David grabó voces, guitarras eléctricas y acústicas, teclados y percusión. Pedro tocó bajos, guitarras, pianos, sintetizadores y percusión. También estuvo Christian Judurcha, el baterista de su banda anterior en Argentina. Y hubo grandes sesionistas en vientos, percusión y coros. Según contó David, “En Miami me encontré con un amigo de las reuniones con Prem de la época de Pescado Rabioso, Claudio Lisman, que me bancó este disco que amo. Fue toda una superproducción, pero fue opacado por la reunión de Serú. ¡Nadie quería sacar o difundir el disco de un Serú si podía tener a los cuatro juntos!”.

Del día y la noche, una caricia al alma

Leila Cherro, una violonchelista y cantautora radicada hace diez años en Patagonia, ofrece en su flamante trabajo discográfico nueve canciones propias, eclécticas y frescas. El disco cuenta con la producción artística, batería, coros y algunos otros condimentos de Hernán Hecht (músico, productor, compositor, ganador de un Latin Grammy). Además, Leila convocó a algunos artistas que aportaron sus voces y saberes: Tomi Lebrero, Julieta Rimoldi, Marcelo Saccomano, Shaman Herrera, Gato Urbanski y Pey Etura. Al igual que Leila, muchos de estos colaboradores residen en diferentes localidades de la Patagonia y comparten el territorio como lugar de creación. Del día y la noche (2026, Los años luz) es el primer trabajo discográfico y llega en un momento de madurez musical, luego de un recorrido de 10 años componiendo, tocando en vivo y grabando EPs y algunos sencillos. La lírica también se fue consolidando a través del tiempo. Letras donde conviven la luz y la oscuridad, el amor, el dolor, el humor, la ciudad y la naturaleza. En palabras de la artista: “Del día y la noche es el reflejo de un trabajo paciente y continuo junto a Hernán Hecht, con quien nos encontramos y potenciamos para darle cauce a este hermoso disco que sabe llevar a quien lo escucha por un gran río que fluye sin vacilar.

Angeleri, gratis en el Colón y con rumbo a Europa

El guitarrista César Angeleri desarrollará una intensa agenda internacional entre octubre y noviembre que incluirá presentaciones en Madrid, París, Sagunto y Roma, además del lanzamiento en Francia de su nuevo disco y actuaciones junto a Daniel Bineli en Italia. El guitarrista, compositor y arreglador César Angeleri emprenderá entre octubre y noviembre una nueva gira por Europa, con una agenda que lo llevará a presentarse en España, Francia e Italia, consolidando una trayectoria internacional que lo posiciona entre los principales referentes de la guitarra argentina. La gira comenzará en Madrid, del 18 al 24 de octubre, donde representará a la Ciudad de Buenos Aires en el festival cultural Conexión Buenos Aires - Madrid, que se desarrollará en Casa América y reúne una destacada programación dedicada a fortalecer el intercambio cultural entre ambas capitales. En ese marco ofrecerá conciertos en el Instituto Cervantes, la Fundación Ortega-Marañón y la Librería Mistral. El 25 de octubre viajará a París para presentar el nuevo álbum de su trío parisino, grabado este año en la capital francesa, con dos conciertos especialmente dedicados al lanzamiento del disco. La gira continuará en Sagunto (Valencia) y culminará en Roma, con presentaciones en el Auditorio Parco della Musica (compartirá escenario junto al maestro Daniel Bineli y su orquesta), la Basílica Santa María del Popolo y el Vaticano. Antes de emprender esta nueva gira europea, César Angeleri se presentará el martes 25 de agosto a las 17.30, junto a su Cuarteto en el Salón Dorado del Teatro Colón, en un concierto que formará parte de la programación oficial del Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires.

Bruno Urbani propone su Bitácora de viaje

Bitácora de viaje, que será lanzado completo el 21 de agosto, representa una travesía musical y personal de Bruno Urbani a través de diversos géneros. Esta producción de 10 tracks combina el pop, el folklore y el candombe, plasmando las vivencias del autor. Diagnosticado con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad) a los 7 años, no es casual que el tiempo de preparación de este trabajo haya sido extenso. La propuesta posee un fuerte lazo con la literatura y la espiritualidad. El yoga, Borges, James Joyce, The Beatles, Drexler se entrelazan como influencias principales. Bruno es cantautor, productor y compositor de música para medios audiovisuales. Nació en Lanús en julio de 1991. Desde muy chico, estuvo en contacto con la música. Sus padres trabajaban durante la temporada de verano en Santa Teresita haciendo artesanías en papel maché, bijouterie y funciones de títeres confeccionados por ellos mismos. Su padre componía canciones y junto a su madre actriz, producían obras de teatro totalmente autogestionadas. Por lo tanto, Bruno asistía regularmente a ensayos y momentos de creación. A los 7 años fue diagnosticado con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), lo cual influyó directamente en su formación, su proceso creativo y, por supuesto, en su vida.

Voces de mujeres en los Bares Notables

Belén Mackinlay finalizará la tercera edición del ciclo Las cuatro estaciones de Buenos Aires, mujeres en la música en los Bares Notables porteños con un concierto junto a la intérprete de tango Mariana Quinteros. La presentación tendrá lugar el viernes 21 de agosto a las 20 h en el Bar Imperio del Hotel Savoy (Av. Callao 181), con entrada libre hasta completar la capacidad del lugar. Será una noche en la que el folklore se encontrará con el universo del tango. Cada artista presentará su propio set para luego unirse en dúo, celebrando el invierno. Las acompañarán Julieta Lizzoli y Aníbal Berraute en piano, Joaquín Benítez Kitegroski en bandoneón y Guido Martínez en contrabajo. “Las cuatro estaciones de Buenos Aires, mujeres en la música” es un proyecto seleccionado por Mecenazgo Cultural del Gobierno de la Ciudad, que cuenta también con el apoyo del Banco COMAFI y la Gerencia de Patrimonio porteño. El ciclo reúne a Belén Mackinlay con artistas femeninas referentes de diversos géneros musicales, en cada estación del año, en distintos Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires. En ediciones anteriores, Mackinlay se presentó maridando folklore con teatro musical, jazz, bossa nova, tango, fado y música brasilera, con artistas como Alejandra Radano, Romina Fuchs, Annette Durañona, Laura Conforte, Belén Pérez Muñiz, Delfina Oliver, Karina Beorlegui, Daniela Horovitz y Roxana Canné.

Una búsqueda de lo íntimo y lo orgánico

Después de recorrer escenarios de Latinoamérica y Europa, y de consolidarse como una de las voces más personales de la canción independiente argentina, Cata Raybaud abre un nuevo capítulo con “Cotidiano”, su quinto álbum de estudio. La presentación oficial será el viernes 11 de septiembre en Lucille, en una noche que marcará el comienzo de una nueva etapa artística. El álbum completo se lanzó junto con el estreno del videoclip de “Amor prohibido”, el focus track del disco. El video cuenta con las actuaciones de Gloria Carrá y Facundo Espinosa, quien además estuvo a cargo de la dirección junto a Fernanda Caride. Cotidiano llega de la mano de un documental que revela el proceso creativo, la esencia y el espíritu que dieron vida a este álbum. La obra también tendrá una edición física en formato vinilo.

Cotidiano es un álbum de diez canciones inspirado en el gesto de los días: en lo simple, en lo real, en el amor que se comparte y se construye. Es una suerte de bitácora repleta de imágenes que retratan la riqueza del aquí y el ahora; la mirada de un yo que observa y disfruta, con sensibilidad, la belleza sutil de compartirse y de estar viva. Con este trabajo, Cata Raybaud regresa a su esencia, con una búsqueda de lo íntimo y lo orgánico, y el reflejo del disfrute compartido. El álbum fue producido por Tomás Pinzón Ríos y grabado en Groove Studios (Bogotá, Colombia). La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Matías Cella, en Buenos Aires. Cuenta con la participación de dos destacados artistas colombianos: Maréh (Cali), en “Dame”, el primer sencillo, y Laura Pérez (Bogotá), en “Tantas veces”, el segundo adelanto.

Cata Raybaud.

El esperado regreso de Royal Blood

Royal Blood, una de las bandas de rock británicas más importantes de su generación, regresó con un explosivo nuevo sencillo Ten Over Ten y anuncia su tan esperado quinto álbum de estudio, Dead Company, que se lanzará a través de Warner Records el 13 de noviembre. Dead Company marca un poderoso nuevo capítulo para el dúo, que lanzó un álbum por última vez en 2023. Tras un período alejados de los reflectores, Mike Kerr y Ben Thatcher entraron al estudio en 2025 sin fecha límite, sin distracciones y con una simple ambición: ver qué era posible con dos personas, 12 notas e infinitos resultados. Autoproducido por Royal Blood, se propusieron hacer un álbum tan crudo, humano y visceral como fuera posible. ‘Dead Company’ reduce todo a su esencia. Inmediato e intransigente, captura a Royal Blood en su estado más poderoso. “Después de poner el motor de Royal Blood en punto muerto durante un par de años, hemos estado aumentando las revoluciones y estamos tocando más rápido y más fuerte que nunca con este álbum. Escrito y grabado teniendo en cuenta el escenario, no podemos esperar para tocarlo en vivo durante los próximos años”, dicen en la banda.

Una obra conceptual sobre la muerte el amor y la ayuda

Vocha presenta su segundo álbum, 13, conformado por ocho canciones sobre la muerte simbólica, la suerte, la conexión espiritual y la ayuda colectiva. El punto de partida es el 13, su número de la suerte: el de la muerte simbólica y el renacer, el número con el que Vocha intenta empujar al destino. En tiempos de individualismo, abstracción y pérdida de sentido, el disco busca lo verdadero en el espíritu: en esas narrativas que nos hacen comprender lo incomprensible, creer, confiar, ayudarnos y predisponernos para que suceda lo que deseamos.

En lo sonoro, continúa la línea del pop y el rock alternativo de su predecesor 9:16, pero con una vuelta explícita a las guitarras, sumando también saturación en las voces y experimentación con efectos poco usuales. El método acompañó esa búsqueda: pre producir y grabar al mismo tiempo, con lo que salía en el momento, experimentando y armando los arreglos ahí, en el home studio de Neón Algo. Las letras se escribieron al final del proceso, con el disco entero ya grabado con tarareos. El concepto no queda solo en su dimensión sonora y lírica: lo visual también es parte central de la obra. Cada canción tiene su videoclip y cada videoclip es una escena. Encadenados entre sí forman un cortometraje ambientado en una Buenos Aires onírica, que le da a “13” otro nivel de profundidad.