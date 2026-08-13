La desgarradora confesión de una cantante argentina tras sufrir un episodio traumático: "Secuelas mentales"

La cantante de música urbana María Becerra sufrió la pérdida de dos embarazos ectópicos y otros abortos espontáneos entre 2023 y 2025. Con el paso del tiempo, la artista decidió hablar públicamente sobre estas experiencias y contó las consecuencias emocionales que le dejaron estos episodios.

En ese sentido, la artista explicó que, además de las complicaciones físicas, también atraviesa secuelas vinculadas a la ansiedad y al miedo que le generaron estas situaciones. Al recordar cómo impactaron estos hechos en su vida cotidiana, expresó: “Yo sufro un montón de cosas que me quedaron, como secuelas mentales. Por ejemplo, siento que se me baja la presión porque me mareo o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”.

Asimismo, María Becerra destacó el acompañamiento constante de su pareja, J Rei, quien estuvo a su lado durante todo el proceso y se convirtió en un pilar fundamental en los momentos más difíciles. En su momento, la cantante explicó el rol que cumple el artista en su vida diaria y señaló: “Que vos te encargues de llevar una mochila que pesa catorce kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí es re lindo y me deja tranquila”.

María Becerra y su novio, J Rei, anunciaron en redes sociales que habían pasado por un embarazo ectópico en septiembre de 2024.

Qué le pasó a Maria Becerra

La cantante argentina María Becerra reveló públicamente que atravesó la pérdida de cuatro embarazos entre los años 2023 y 2025. A través de sus declaraciones, la artista explicó que este proceso incluyó dos embarazos ectópicos y dos abortos espontáneos, situaciones médicas sumamente complejas y que pusieron en riesgo su vida.

El primer y el cuarto episodio fueron los más críticos, ya que se trataron de embarazos implantados fuera del útero. Durante estas emergencias médicas, la artista sufrió la ruptura de una trompa de Falopio y una grave hemorragia interna que puso en riesgo su vida. En el último de estos acontecimientos, llegó a perder los signos vitales y padecer convulsiones, requiriendo una intervención quirúrgica de urgencia y asistencia en terapia intensiva.