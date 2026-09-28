Tristeza entre los fans por el anuncio de Rod Stewart: qué pasará con la carrera del cantante

Uno de los íconos más perdurables del rock y del pop internacional se prepara para el tramo final de su recorrido en vivo ya que, a sus 81 años, Rod Stewart anunció de manera oficial que su próximo periplo por los escenarios marcará el cierre definitivo de sus extensas giras continentales. Así, el artista puso punto final a un hábito de viaje y presentaciones que comenzó de forma despojada en su juventud allá por los primeros años de la década de 1960.

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Bajo el título Rod Stewart: The Final Encore, el tramo de despedida arrancará en abril de 2027 y abarcará fechas en estadios del Reino Unido y diversos países de Europa. La serie de conciertos incluirá paradas en Belfast, Glasgow, Birmingham, Manchester y Londres, para luego desplazarse por el continente hasta su fecha de cierre programada para julio en la ciudad alemana de Hannover.

Aunque el artista no descartó la posibilidad de concretar alguna aparición puntual en el futuro, dejó en claro que no volverá a embarcarse en giras de gran escala; el anuncio llega tras un período complejo en lo físico para el intérprete británico. Recientemente, Stewart debió reprogramar compromisos de su tramo norteamericano debido a un cuadro de inflamación en las cuerdas vocales, además de sufrir un desmayo en pleno show en Utah que requirió asistencia de oxígeno y una posterior suspensión del resto de sus fechas para someterse a una intervención cardíaca.

Para saldar esas deudas pendientes con el público estadounidense, el músico prevé concretar dos noches reprogramadas en el emblemático escenario de Red Rocks, Colorado, en septiembre de 2027, luego de dar por concluida la etapa europea. Con este anuncio, el legendario vocalista se alista para despedirse de la carretera tras más de seis décadas de trayectoria ininterrumpida sobre las tablas.

Rod Stewart.

Así fue el show de Rod Stewart en Buenos Aires en 2025

A los 80 años, Rod Stewart concretó su regreso a la Ciudad de Buenos Aires conservando la impronta y el despliegue escénico habitual en su trayectoria. Tras su última presentación en el país durante 2023 en el predio de GEBA, el músico británico ofreció la primera de sus tres funciones programadas con localidades agotadas en el Movistar Arena, configurando un encuentro de formato más próximo enfocado en el recorrido de su repertorio histórico.

El inicio de la velada estuvo marcado por la proyección de imágenes de su figura en las pantallas del escenario, dando paso a la apertura musical con la interpretación de Infatuation. La respuesta de la audiencia fue inmediata en un recinto colmado en su totalidad, donde el público acompañó desde el comienzo la ejecución de los temas clásicos que definieron las distintas etapas de su carrera en el rock y el pop internacional.