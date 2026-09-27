Plan ideal para este domingo de lluvia: cómo disfrutar de un homenaje a Tita Merello con orquesta en vivo

Plan ideal para este domingo de lluvia: cómo disfrutar de un homenaje gratis a Tita Merello con orquesta en vivo

La ciudad de Buenos Aires ofrece muchísimas actividades para cerrar el fin de semana sin importar la lluvia y, entre ellas, los amantes del tango podrán disfrutar de un homenaje a la icónica Tita Merello con orquesta en vivo y completamente gratis en el Palacio Libertad (ex CCK).

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Así será el homenaje a Tita Merello con orquesta en vivo

Este domingo 27 de septiembre se realizará un recorrido por la vida y obra de Tita Merello, una de las cantantes más queridas e importantes de la cultura popular argentina. La cita es en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad a las 20 hs.

Con dirección y arreglos de Matías Chapiro, el concierto aborda su repertorio reo y tanguero de Merello con una perspectiva actual, sin perder la esencia del carácter de la cantora y su expresividad. Así, le regalarán al público una reversión de sus recordados tangos, valses y milongas.

El concierto será este domingo a las 20 hs en el Palacio Libertad y todavía hay entradas

La propuesta se enmarca en Esenciales, el ciclo de conciertos del Palacio Libertad que celebra la obra de artistas y géneros de diferentes épocas con la revisión de grabaciones emblemáticas junto a destacados directores y músicos invitados que reversionan a su modo parte del cancionero popular argentino.

El concierto contará con las voces de Vane Butera, Paula Castignola, Elis García y Belén Pasqualini con formas diferentes de abordar el estilo interpretativo de Tita. Mientras que el ensamble estará integrado por Fabricio Zanella en violín concertino, Benjamín Ciprián en guitarra, Francisco Ciprián en bandoneón, Pablo Motta en bajo e Ignacio Svachka en batería y percusión.

¿Cómo acceder a las entradas gratis?

La actividad es completamente gratis, pero requiere entradas que se pueden reservar de manera virtual en el formulario online se podrá hasta agotar el cupo disponible. Cada persona puede solicitar dos entradas, incluso menores de edad, que en todos los casos deberán ingresar en compañía de un adulto.

Una vez completada la solicitud, las personas deberán presentarse a retirar las entradas en la boletería del Palacio Libertad para acceder a la sala. Podrán hacerlo desde las 14 h del domingo hasta el horario de comienzo de la función.

Además, habrá un cupo de entradas que se podrán retirar presencialmente sin necesidad de reservar. Se ofrecerán hasta llenar la capacidad de la sala y solo hay que consultar en boletería.