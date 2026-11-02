La triste decisión que debió tomar La Bomba Tucumana en plena crisis de Javier Milei: "Muchísimo dolor"

Gladys "La Bomba" Tucumana atraviesa un momento difícil tras resolver el cierre definitivo de su local de empanadas en el barrio porteño de Recoleta. La artista manifestó su pesar por el fin de este emprendimiento gastronómico y atribuyó la drástica medida a las dificultades financieras de la coyuntura actual y al impacto de las políticas aplicadas por el gobierno de Javier Milei.

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A través de un descargo publicado en sus redes sociales, la intérprete de La Pollera Amarilla dio los detalles detrás del abrupto cese del negocio: "Hoy me toca despedirme de un sueño y lo hago con el corazón partido", expresó al inicio del mensaje. Gladys remarcó la enorme pena de bajar las persianas y enfatizó las consecuencias sobre su equipo: "Detrás de este cierre hay mucho esfuerzo, ilusiones, trabajo y, sobre todo, personas maravillosas que hoy también se quedan sin su fuente de trabajo. Personas a las que quiero muchísimo y que son las más perjudicadas por esta realidad y por las políticas de este gobierno".

El comunicado de la referente tropical también tuvo palabras de gratitud hacia quienes frecuentaron el espacio culinario en la Recoleta: Gladys sostuvo que se retira "con una enorme tristeza, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo", destacando además el apoyo recibido a lo largo del tiempo que duró la propuesta gastronómica.

Para finalizar su mensaje en las plataformas digitales, "La Bomba" Tucumana extendió un reconocimiento especial a cada comprador que respaldó el comercio durante su funcionamiento: "A cada cliente que nos eligió, que nos acompañó y que fue parte de esta historia, gracias de corazón". Asimismo, Gladys dejó abierta la esperanza de un eventual retorno en el futuro al concluir con un deseo para sus seguidores: "Ojalá algún día podamos volver a encontrarnos. Los voy a llevar siempre en mi corazón".

Las duras palabras de "La Bomba" Tucumana a Virginia Gallardo y Lilia Lemoine

Durante su participación en la emisión en vivo de La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece, la cantante Gladys "La Bomba" Tucumana manifestó su interés por incursionar en la política y lanzó duras críticas hacia el desempeño de la diputada nacional Lilia Lemoine. En el desarrollo de la mesa televisiva, la artista cuestionó la labor de ciertos integrantes del poder legislativo y sostuvo la necesidad de priorizar las demandas de la sociedad por sobre las discusiones públicas y la exposición mediática.

La intérprete de cumbia cuestionó inicialmente a Virginia Gallardo al referirse a sus recientes declaraciones públicas, afirmando que "la escuché hablar dos palabras y las dos palabras que habló se enterró ella sola". Acto seguido, dirigió sus reproches directamente hacia el comportamiento de Lemoine en el recinto parlamentario, a quien calificó como "una impresentable increíble" por centrarse en disputas personales y tomarse fotografías durante las sesiones legislativas. En esa misma línea, la artista concluyó su descargo remarcando que "hay que trabajar por la gente, tener cariño y empatía por las personas".