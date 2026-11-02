Preocupación en el gobierno de Milei por el dato que reveló Rolando Graña: "Uno de cada tres electores..."

Rolando Graña analizó los resultados de una encuesta sobre las preferencias políticas de los argentinos de cara a las elecciones presidenciales de 2027 durante la emisión de GPS, el programa que conduce por América TV. Luego de presentar una placa con la pregunta “Para el próximo gobierno de 2027, ¿usted qué preferiría?”, el periodista puso el foco en un dato central: casi un tercio de los consultados elegiría volver a una gestión encabezada por Cristina Fernández de Kirchner.

{{{htmlAmp}}}

Según los números exhibidos en pantalla, el 32,5% optó por volver al gobierno de la expresidenta. En segundo lugar quedó la continuidad de la administración de Javier Milei, con el 31,1%, mientras que el 28,8% manifestó que preferiría que surgiera algo diferente.

La placa presentada en GPS este domingo.

“Uno de cada tres electores elige volver al gobierno de Cristina”, señaló uno de sus panelistas. Para el conductor, el resultado también podría tener una lectura favorable para Axel Kicillof, porque "una de las cosas que le dicen a Axel es que es kirchnerista" y "entonces, uno de cada tres dicen que volverían a ese gobierno”.

Los números de la encuesta y la comparación con 2023

La placa presentada en el programa también mostró porcentajes mucho menores para las gestiones anteriores: volver al gobierno de Mauricio Macri obtuvo el 5,4%, mientras que la opción de regresar al de Alberto Fernández apenas alcanzó el 0,1%. Por su parte, el 2,1% respondió que no sabía.

“Acá hay tres tercios claramente”, sostuvo uno de sus compañeros del panel, mientras que otra observó: "Como hubo en el 2023”. En ese sentido, el primero de ellos prosiguió: “Acá no hay candidatos, acá hay gobiernos, estilos de gobierno”. De esa manera, remarcó que la consulta no medía la intención de voto por dirigentes específicos, sino la preferencia de los encuestados respecto de distintos modelos de gestión.