Rolando Graña reveló lo que "gastó" Milei para ayudar a Bolsonaro a fugarse: "¿Quién lo pagó?"

Rolando Graña lanzó un duro editorial en Radio Del Plata sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil y su posterior viaje a Estados Unidos a través de la Argentina. El periodista apuntó directamente contra Javier Milei, cuestionó la posible intervención de funcionarios nacionales y planteó interrogantes sobre quién financió el avión privado que trasladó al senador brasileño y a su familia.

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“Ayer Flávio Bolsonaro reapareció. Primero se proclamó presidente electo, después corrigió y dijo: ‘Soy el líder de la oposición, soy el líder del pueblo brasileño’”, comenzó Graña, antes de detenerse en una frase que consideró central: el agradecimiento de Bolsonaro al Presidente argentino.

“Agradeció, y acá blanqueó todo, el 'coraje del presidente Javier Milei'. ¿El coraje por qué? Porque lo ayudó a fugarse”, disparó el conductor. La crítica más fuerte estuvo dirigida a lo que consideró una contradicción entre el discurso del Gobierno y sus presuntas acciones: “El presidente, que insiste en la moral como política de Estado. El presidente que ayer estaba sacando justamente un decreto para perfeccionar el sistema de búsqueda de prófugos, incluso prófugos internacionales. Mientras publicaba esto en el Boletín Oficial, estaba permitiendo y ayudando a que un señor se escapara de la Justicia”, sostuvo.

Flávio Bolsonaro se fugó de Brasil tras perder las elecciones.

“¿Quién lo pagó todo eso?”

Otro de los ejes del editorial fue el costo del traslado. Graña recordó que inicialmente había calculado que el vuelo privado rondaría los 140 mil dólares, pero afirmó que nuevas estimaciones elevaron el monto a 270 mil dólares: “Ayer nosotros decíamos que más o menos calculábamos que estaban 140 mil dólares el flete de ese avión. Bueno, calcularon los gastos, son 270 mil dólares lo que gastaron en la empresa Baires Fly para sacar a los Bolsonaro de la Argentina”.

Y planteó la pregunta que, a su entender, todavía necesita una respuesta: “¿Quién lo pagó todo eso? Por ahora no se sabe”. La aeronave utilizada fue operada por Baires Fly y partió desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador, antes de continuar rumbo a Miami. La empresa también apareció mencionada en una investigación judicial vinculada con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, aunque esa causa es independiente de las circunstancias del viaje de Bolsonaro.

Finalmente, el conductor también expresó su escepticismo sobre las consecuencias judiciales que podría tener el episodio: “¿Va a pasar algo en la Justicia argentina? Difícil, difícil. A ver, muchachos, si lo sobreseyeron con la criptoestafa Libra, imagínense si va a haber algún juez que le va a acusar siquiera a algún funcionario por esto”.