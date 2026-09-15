Por qué "La Bomba Tucumana" demandará a Gran Hermano Generación Dorada 2026: los motivos

Gladys “La Bomba Tucumana” confirmó que iniciará acciones legales contra la producción de Gran Hermano Generación Dorada 2026. La cantante aseguró que perdió varias pertenencias durante su estadía en la casa y que entre los objetos extraviados se encuentra una pulsera con un importante valor sentimental por haber pertenecido a su esposo.

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Por qué La Bomba Tucumana demandará a Gran Hermano

El motivo del conflicto entre Gladys y la producción de Gran Hermano está relacionado con la pérdida de varias pertenencias que la cantante tenía dentro de la casa. Según explicó en diálogo con Infama, de América TV, al abandonar el reality no recuperó parte de su ropa y tampoco una pulsera que había pertenecido a su esposo, Luciano Ojeda.

La artista aseguró que intentó obtener respuestas sobre el paradero de sus objetos, pero, ante la falta de soluciones, decidió recurrir a un abogado para iniciar acciones legales: "No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota, ahora pongo un abogado", expresó Gladys durante la entrevista.

La cantante aclaró que el reclamo no está relacionado con el valor económico de la joya. Por el contrario, explicó que se trata de un objeto cuyo significado personal es mucho más importante que su precio.

Qué pasó con la pulsera del esposo de La Bomba Tucumana

Entre las pertenencias que Gladys reclama se encuentra una pulsera que pertenecía a Luciano Ojeda, su esposo, quien falleció el año pasado después de atravesar una enfermedad. La cantante explicó que decidió llevarse la pulsera a la casa de Gran Hermano porque quería conservar consigo un objeto que le recordara a él durante su participación en el programa.

"Económicamente no vale nada. Pero para mí lo vale todo", sostuvo Gladys al referirse a la joya. Según relató, su esposo la quería especialmente y había pensado en dejársela a ella.

La pérdida adquirió así una dimensión emocional. La artista contó que existen fotografías que muestran la pulsera y que su intención era conservarla como recuerdo de su pareja. Además, afirmó que tampoco recuperó una importante cantidad de ropa utilizada para sus presentaciones musicales.

Qué dijo La Bomba Tucumana sobre su experiencia en Gran Hermano

El reclamo por sus pertenencias se suma a una experiencia dentro del reality que Gladys tampoco recordó de manera positiva. La cantante ingresó a la casa a fines de abril, en reemplazo de La Maciel, y permaneció aproximadamente un mes antes de retirarse por decisión propia.

En diálogo con Infama, reconoció que la convivencia fue difícil debido a las diferencias entre los participantes. "No, no la pasé genial, porque era un lugar donde había que convivir; éramos todos muy diferentes y, la verdad, que a esta edad no tengo ganas de ponerme a conocer cómo es el otro", manifestó.

También cuestionó el nivel de confrontación que observó durante su estadía y consideró que varias discusiones podrían haberse resuelto mediante el diálogo.

a cantante reclama especialmente por una pulsera que perteneció a su esposo Luciano Ojeda y que llevó consigo durante su estadía en el reality.

Qué respondió la producción de Gran Hermano por las pertenencias

Según el relato de Gladys, desde la producción le plantearon la posibilidad de que alguna persona hubiera tomado sus objetos sin advertirlo. La cantante también aseguró que recibió información de personas vinculadas al programa sobre quiénes habrían ingresado al espacio donde estaban guardadas sus pertenencias. "Capaz que alguien la guardó sin darse cuenta. Por favor, devuélvanmela porque para mí es un montón la pulsera. La necesito", pidió públicamente.

La Bomba Tucumana no fue invitada al final de Gran Hermano

La situación también habría influido en la ausencia de Gladys en el cierre del reality. Con la final de Gran Hermano Generación Dorada próxima a realizarse, la producción convocó a distintas figuras que participaron de la temporada, pero la cantante no fue incluida: Gladys relacionó esa decisión con el conflicto que mantiene con el programa: "No me invitaron tampoco, porque saben que yo estaba superenojada".

Por ahora, el reclamo judicial anunciado por la cantante se concentra en recuperar sus pertenencias, especialmente la pulsera de su esposo, cuyo valor sentimental representa el principal motivo de su decisión de avanzar legalmente contra la producción.