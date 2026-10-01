De qué se trata Unabomber, el thriller de Netflix sobre el prodigio de Harvard que se convirtió en terrorista

Dirigida por Janus Metz y con Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley como protagonistas, la película se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma a nivel mundial.

Netflix estrenó Unabomber, el thriller basado en hechos reales que reconstruye la transformación de Ted Kaczynski, un brillante estudiante y matemático formado en Harvard, en el hombre detrás de una campaña de atentados con cartas bomba que durante años mantuvo en vilo al FBI.

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Dirigida por Janus Metz y con Jacob Tremblay, Russell Crowe y Shailene Woodley como protagonistas, la película se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma a nivel mundial, al sumar 16,4 millones de visualizaciones en sólo 96 horas.

¿De qué se trata Unabomber, el thriller que reconstruye la transformación de Ted Kaczynski?

La trama sigue a Kaczynski en dos etapas. Una de ellas se desarrolla durante su juventud, cuando era un estudiante excepcional que ingresó a Harvard y posteriormente obtuvo un doctorado en Matemáticas en la Universidad de Michigan. En esos años también aparece Henry Murray, el psicólogo interpretado por Russell Crowe, quien participa en un experimento al que el joven fue sometido.

La otra línea temporal se concentra en el trabajo del FBI para descubrir quién estaba detrás de los atentados atribuidos a Unabomber, nombre utilizado por la agencia a partir de la expresión “University and Airline Bomber”. Shailene Woodley interpreta a Joanne Miller, una agente cuya investigación sobre los escritos del criminal ocupa un lugar central en la película.

Después de abandonar su carrera académica, Kaczynski terminó viviendo aislado en una cabaña en Montana. Entre 1978 y 1995 envió 16 bombas dirigidas contra personas vinculadas principalmente con universidades, aerolíneas y empresas, en ataques que provocaron tres muertes y 23 heridos.

El caso llegó a un punto decisivo cuando el manifiesto del matemático aportó pistas sobre quién podía estar detrás de los atentados. Su hermano David Kaczynski y su cuñada reconocieron similitudes entre ese texto y escritos anteriores de Ted, información que contribuyó a que el FBI avanzara en la investigación.

La producción incorpora los experimentos psicológicos de su juventud y los vincula con distintos momentos de su vida posterior, aunque esa relación forma parte de la construcción dramática de la película y no constituye, por sí misma, una explicación definitiva de sus crímenes.

Ficha técnica de Unabomber