De qué trata y reparto de "Not a Stranger", la serie de Netflix de gran éxito para ver

El catálogo de Netflix continúa expandiéndose con propuestas internacionales que rápidamente logran cautivar a audiencias globales. En este escenario, Not a Stranger (titulada en español como Te conozco y en turco como Seni Tanıyorum) se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la temporada. Esta miniserie de origen turco, que combina con precisión el drama doméstico y el thriller, ha generado una enorme expectativa. Gracias a una narrativa cargada de tensión, misterios familiares y giros inesperados, la producción escaló de manera inmediata hasta los primeros puestos de lo más visto a nivel mundial, consolidando el furor por las ficciones de esta nacionalidad en el servicio.

{{{htmlAmp}}}

La trama y las actrices principales de "Not a Stranger"

La historia sigue los pasos de Funda, una artista plástica que debió postergar su carrera profesional tras convertirse en madre para dedicarse por completo a la crianza de su pequeña hija. Abrumada por el agotamiento y los conflictos cotidianos de su matrimonio con İlker, decide contratar a Nazlı, una niñera que parece resolver sus problemas domésticos. Sin embargo, la aparente tranquilidad se desploma cuando sale a la luz un oscuro secreto del pasado que conecta a la niñera con su esposo, desatando una red de sospechas.

El peso dramático de este adictivo thriller recae sobre un talentoso elenco principal. El rol de la sufrida y compleja protagonista, Funda, está interpretado por la reconocida actriz Elçin Sangu. Por su parte, el papel de la enigmática niñera Nazlı corre por cuenta de la destacada Melis Sezen, mientras que el actor Ozan Dolunay completa el trío central en la piel del ambiguo esposo.

Protagonistas de "Not a stranger". (Crédito de foto: Netflix)

Origen de la producción y lugares de rodaje

En cuanto a su procedencia, se trata de una obra de ficción ideada enteramente desde cero. La producción es de origen turco, creada y escrita por la guionista Tuğba Doğan y dirigida por el cineasta Mert Baykal bajo el sello de Bombon Studios.

Para dar vida a esta atmósfera de tensión íntima y paranoia suburbana, el rodaje se llevó a cabo íntegramente en locaciones de Turquía, utilizando principalmente los bulliciosos y a la vez contrastantes paisajes urbanos y residenciales de Estambul. Es allí donde se edificaron los escenarios cerrados que reflejan la claustrofobia y la crisis de confianza del matrimonio.