Todas en Netflix: cuatro películas para disfrutar en el Día de la Madre

El Día de la Madre es la excusa perfecta para hacer una pausa en las obligaciones cotidianas, preparar una buena merienda y compartir un momento de descanso de calidad frente a la pantalla. Pocos planes resultan tan acogedores como disfrutar de una tarde de cine en la comodidad del hogar, especialmente cuando la propuesta elegida invita a conectar desde el humor, la emoción, la nostalgia o las reflexiones profundas sobre las dinámicas de la vida familiar.

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A lo largo de la historia, el catálogo de Netflix se ha consolidado como un catálogo diverso y accesible que tiene producciones capaces de retratar la maternidad desde perspectivas muy variadas: desde la comedia disparatada hasta relatos dramáticos de superación personal. A continuación, seleccionamos cuatro opciones disponibles en la plataforma para maratonear en esta fecha especial y disfrutar de historias entrañables.

Extraordinario

Este conmovedor drama se enfoca en el rol indispensable del sostén y la guía materna frente a los desafíos del crecimiento. Protagonizada por Julia Roberts y Jacob Tremblay, la historia sigue los pasos de Auggie, un niño nacido con malformaciones faciales, en su compleja transición hacia la educación escolar presencial. La narración destaca el rol de su madre, quien posterga proyectos personales para convertirse en el pilar emocional de la casa, ofreciendo una obra inspiradora sobre la empatía, la perseverancia y el amor incondicional en los momentos más vulnerables.

Campamento con mamá

Para quienes prefieren inclinarse por el cine argentino y el entretenimiento liviano, esta comedia original de la plataforma es una alternativa ideal para divertirse en familia. Protagonizada por Natalia Oreiro, la trama sigue las peripecias de una madre sobreprotectora que, ante la falta de un conductor, decide ponerse al frente del autobús escolar que lleva a su hijo adolescente y a sus compañeros a un campamento de fin de curso. Entre enredos, competencias y situaciones desopilantes, la historia rescata el valor de aprender a soltar y redescubrir la complicidad entre padres e hijos.

Madres paralelas

Dirigida por Pedro Almodóvar y encabezada por Penélope Cruz junto a Milena Smit, esta aclamada cinta explora la maternidad desde una vertiente mucho más íntima, compleja y visceral. La narración entrelaza los destinos de dos mujeres de distintas generaciones que coinciden en la sala de parto de un hospital madrileño el mismo día. A partir de esa vivencia compartida, la película despliega un complejo entramado de secretos, identidades compartidas y dilemas éticos, respaldado por la estética visual inconfundible y la carga dramática propia del célebre cineasta español.

18 Regalos

Basada en un hecho real que conmovió a Italia, esta película propone un relato profundamente emotivo sobre el impacto perdurable de la figura materna a través de los años. La trama acompaña la decisión de Elisa, una mujer embarazada que, al enterarse de que padece una enfermedad terminal, deja empaquetados dieciocho obsequios especiales para que su hija reciba uno en cada uno de sus cumpleaños hasta alcanzar la adultez. A través de saltos temporales y un diálogo imaginario entre ambas, el filme rinde un poderoso tributo al afecto trascendental que supera cualquier barrera física.