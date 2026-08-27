Hollywood vive una semana negrísima: a las recientes muertes de Dolly Parton y Tim Curry se sumó el fallecimiento de Peter Cullen, leyenda de la actuación de voz que dio vida a Optimus Prime, líder de los Autobots en Transformers, y al meláncolico Igor de Winnie the Pooh. El actor partió el miércoles a los 85 años, según confirmó su agente.

Peter Cullen murió en su domicilio de Los Ángeles, "rodeado de su cariñosa familia y presente en los corazones de sus numerosos amigos e innumerables seguidores en todo el mundo", indicó su entorno en un comunicado. "Su familia pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a los demás con compasión, integridad y lealtad, y recordando siempre el lema: 'sé lo suficientemente fuerte como para ser amable'", cerró.

El éxito de Peter Cullen como Optimus Prime en Transformers

Cullen fue un reconocido actor de voz con cientos de trabajos en su haber, pero el más famoso fue el de Optimus Prime, en series, películas y videojuegos de la franquicia Transformers. Desde los '80 se encargó de dar vida al líder de los Autobots y narrar la guerra entre este grupo y los Decepticons. Aunque tras la serie original dejó el papel por dos décadas, en 2007 lo retomó para la película de acción real que dirigió Michael Bay y sus cinco secuelas, spin-offs, series animadas y videojuegos.

En una entrevista de 2008, Cullen reveló que la voz de Optimus Prime se inspiró en su hermano Larry, un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos: "Fue su tono de voz y su manera de expresarse como líder -su aplomo- lo que me impresionó; apliqué la actitud de mi hermano ante la vida a Optimus Prime. Simplemente hizo clic, y me dieron el papel. Supongo que la gente captó eso de alguna manera. Optimus Prime transmite serenidad, pero también nobleza, fortaleza, honor y dignidad; cualidades que son sinónimo de los Marines".

Su otro personaje famoso fue para Disney, como la voz del tierno y melancólico burro Igor en Winnie the Pooh. En varias convenciones de fanáticos, Cullen admitió que después de tantos años poniendo la voz de Optimus Prime darle vida a Igor supuso "un alivio" y que es su segundo personaje favorito después del Autobot de Transformers.