El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del célebre actor británico Tim Curry a los 80 años. El deceso ocurrió durante la noche del martes 25 de agosto en su residencia de Los Ángeles, luego de atravesar severos problemas de salud cuyas causas exactas aún no han sido detalladas de manera oficial.

La noticia de TMZ provocó una ola de pesar entre colegas y admiradores de todo el mundo, quienes despiden a una figura versátil y querida de la industria del entretenimiento. Con una carrera multifacética que abarcó décadas en cine, teatro y televisión, Curry dejó una huella imborrable en la cultura pop gracias a personajes memorables. Entre sus trabajos más icónicos destacan su inolvidable interpretación del Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, su aterradora caracterización del payaso Pennywise en la adaptación televisiva de It y su recordado papel como el astuto botones del Hotel Plaza en Mi pobre angelito 2.

Quién fue el actor Tim Curry

El artista británico nació el 19 de abril de 1946 y consolidó un recorrido de más de medio siglo que abarcó desde el teatro dramático hasta la actuación de voz en cine y televisión. Graduado en Lengua Inglesa y Arte Dramático por la Universidad de Birmingham, dio sus primeros pasos en las tablas del Reino Unido. Su intervención en el montaje londinense de Hair en 1968 resultó clave, ya que allí entabló vínculo con Richard O’Brien, cruce que redefinió su rumbo artístico.

Tim Curry en The Rocky Horror Picture Show.

El salto a la notoriedad internacional ocurrió tras ponerse en la piel del excéntrico Dr. Frank-N-Furter en la obra teatral The Rocky Horror Show (1973). Dos años más tarde, trasladó ese mismo papel a la pantalla grande con The Rocky Horror Picture Show (1975), largometraje que pasó a la historia como una pieza de culto de la cinematografía global.

Tim Curry en It.

Su habilidad como actor para interpretar un gran abanico de personajes se reflejó también en otros roles memorables, tales como el Señor de las Tinieblas en la cinta Legend (1985) o su interpretación del perturbador Pennywise en la adaptación televisiva de It (1990), inspirada en la obra de Stephen King.

El gran problema de salud de Tim Curry

En 2012, un accidente cerebrovascular grave marcó un giro definitivo en la vida personal y en el ritmo de trabajo de Tim Curry. El cuadro demandó una cirugía de urgencia y una prolongada etapa de recuperación física.

Desde entonces, con el uso de una silla de ruedas, el actor reorientó su actividad hacia la locución y el doblaje, participando además en encuentros con el público e intervenciones puntuales. Las secuelas del episodio redujeron su movilidad e impactaron en su habla de Curry.